Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

09. 27. szombat Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-415 09. 28. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-418

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.