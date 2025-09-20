Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

09. 20. szombat Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-416 09. 21. vasárnap Dunaújváros, Hold u. 1. I. 2. 25/610-515

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.