Jó tudni
42 perce
Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban
A fogfájás nem vár hétköznapig, de szerencsére a fogorvosi ügyeletek vészhelyzetben is segítenek. Cikkünkben megmutatjuk, hol és hogyan kaphatsz sürgősségi ellátást, ha a fájdalom nem tűr halasztást.
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)
Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:
09. 13.
szombat
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-416
09. 14.
vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-415
A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.
