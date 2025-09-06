Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

09. 06. szombat Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. 25/286-116 09. 07. vasárnap Dunaújváros, Derkovits u. 2. 25/747-797

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.