Rácalmás

1 órája

Figyelem! Csak két napig lehet kerti hulladékot égetni

Szeptember 4–5-én, csütörtökön és pénteken engedélyezett a kerti hulladék eltüzelése a hatályos önkormányzati rendelet alapján.

Forrás: Rácalmás Önkormányzat Facebook-oldala

A tüzelés kizárólag délután 14 és este 22 óra között történhet, és csak akkor, ha az időjárási körülmények is megfelelőek lesznek Rácalmáson - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Fontos, hogy a lakosság kizárólag száraz kerti hulladékot égessen el. Nedves zöldhulladék vagy bármilyen egészségkárosító anyag elégetése tilos. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint inkább komposztálják a keletkező zöldhulladékot, ezzel is óvva a környezetet. Amennyiben az időjárás kedvezőtlenül alakul, a kerti tüzelés pótnapjai szeptember 11–12-én lesznek.

