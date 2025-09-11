A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval

Létrejött a bűzradar csoport is

– Van visszajelzés azóta a szaghatással kapcsolatban?

– Azóta is van szaghatás. Létre jött egy bűzradar nevű Facebook csoport, ahol nyomon lehet követni a lakossági jelzéseket. Tervezzük a kivonatát eljuttatni a kormányhivatalhoz, melyben gyönyörűen látszik, hogy amikor itt van a bűz, akkor napi negyven jelzés is érkezik.

– Akkor elmondható, hogy folyamatos a munka a szaghatás csökkentésében?

– Igen, de nem mérséklődött. Nagyon az elején vagyunk még és messze van a megoldás.

A lakosság nem sok javulást érzékelt

Pethes Bálint önkormányzati képviselő után megkérdeztük a lakosokat is, ők mit tapasztaltak az elmúlt közel egy hónapban.

Horgosné Rácz Éva, Honvéd utca: – Időnként előfordul és van, amikor egy nap többször is erős intenzitással érezni. Van, amikor viszont enyhébb és az állattartás szaghatásához hasonlít.

Nem tudni mit csinálnak a tározó környékén, mert ha nyugalomban van a lé, akkor messze nem érezni ezt az erősséget.

Van, hogy nem tudnak elég gyorsan ablakot csukni

Farkasné Rózsika, Bartók utca: – Szerintem még mindig büdös van, tegnap például borzasztó erősen éreztük. A bűz miatt befulladok és még kiütéseim is vannak. Egy fogyatékos gyermekkel vagyok itthon 24 órás felügyelettel, aki ágyban fekszik és a szellőztetés óriási gond számunkra. Tehát nekünk továbbra is probléma.