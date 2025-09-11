1 órája
A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval
Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.
A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből – írtuk meg először augusztusi tényfeltáró cikkünkben a Mezőfalvát és a környező településeket érintő szagterhelésről. Az azóta eltelt időben több tiltakozási összejövetel után még a fermentlé szállító kamion útját is ellálták önkormányzati képviselők és civilek. Később már arról írhattunk, hogy Varga Gábor országgyűlési képviselő közbenjárására gyorsan intézkedett a kormányhivatal és megtiltotta a fermentlé szállítását, valamint terítését szeptember 30-ig. A közel egy hónap alatt milyen változást tapasztalnak a lakók, és hol tart az ügy, ami országos médianyilvánosságot is kapott – ennek jártunk utána mostani írásunkban.
A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak (képgalériával, videóval)
Pethes Bálint önkormányzati képviselőt kérdeztük az ügy aktuális helyzetéről, aki egyike volt azoknak, akik elállták a kamion útját. Időközben pedig aláírásgyűjtésbe is kezdtek. – Az augusztusi lakossági fórumon nagyon sokan nem tudtak jelen lenni és a helyiség befogadóképessége is erősen korlátozott volt egy ilyen megmozduláshoz.
Az álírásgyűjtésnek is a fő célja, hogy egy jegyzőkönyv legyen belőle. Tehát akik egyetértenek vele és akiket zavar a bűz, azok ott és a későbbiekben is az aláírásukkal tudják támogatni az ügyet.
– Jelenleg ezeket a lapokat szedjük össze. A gyűlésen résztvevők mellett azóta még ezerhatszázan aláírtak. Természetesen azért akadtak néhányan, akik valamilyen oknál fogva, félelem vagy munkahelyi érintettség miatt nem tették. Kétezer aláírás viszont már elég komoly tény ahhoz, hogy az önkormányzat komolyan az ügy mellé állhasson. A magam részéről még mindig kevesellem az önkormányzat szerepvállalását. Felmerült többször, hogy még mindig járnak kamionok. Mi ennek utánajártunk, ellenőriztük többször, az biztos, a tározókhoz nem járnak.
Az egyik, amelyik félig van, az szépen be van kérgesedve, ebből nem is annyira jön a borzasztó szag. A másik két, teljesen feltöltöttön a kéreg meg van töredezve, így onnan jöhet a kipárolgási bűz.
Megállították Mezőfalván a Hadi úton a fermentlé szállító kamiont (videóval) - Frissítve
– A másik oldala az ügynek, hogy a kormányhivatal aktívan foglalkozik a dologgal – folytatta Pethes Bálint a helyzetértékelést. A Pannonia Bio Zrt. kommunikál a hatósággal és próbálja a megoldást keresni. Hozzá kell tenni, egy bocsánatkérés sem hangzott el eddig, pedig ha egy falu fele aláírta ezt a nyilatkozatot, akkor ez mindenképpen elvárható lenne.
Próbálkozom képviselőként személyesen is inspirálni a céget, hogy próbáljanak még jobban a kormányhivatallal együttműködni. A másik félnél, a Sittara Kft.-nél ez teljesen falba ütközött. Ők várják, hogy a határidő lejárjon, és az engedélyükkel újra nekiállhassanak a tározók feltöltéséhez és a kijuttatáshoz.
A kormányhivatal azonnal leállítatja határidő után az újabb fermentlé szállítást, ha másnap büdös lesz
A hivatal azonban egyértelműen kijelentette, persze, nekiállhatnak, de ha másnap büdös van, akkor ismét meg lesznek állítva. Tehát a kormányhivatal nem fogja addig engedni a kijuttatást és a betárolást, amíg büdöst érez a lakosság.
Véget vethetnek a bűznek Mezőfalván – közbelépett a kormányhivatal
Létrejött a bűzradar csoport is
– Van visszajelzés azóta a szaghatással kapcsolatban?
– Azóta is van szaghatás. Létre jött egy bűzradar nevű Facebook csoport, ahol nyomon lehet követni a lakossági jelzéseket. Tervezzük a kivonatát eljuttatni a kormányhivatalhoz, melyben gyönyörűen látszik, hogy amikor itt van a bűz, akkor napi negyven jelzés is érkezik.
– Akkor elmondható, hogy folyamatos a munka a szaghatás csökkentésében?
– Igen, de nem mérséklődött. Nagyon az elején vagyunk még és messze van a megoldás.
A lakosság nem sok javulást érzékelt
Pethes Bálint önkormányzati képviselő után megkérdeztük a lakosokat is, ők mit tapasztaltak az elmúlt közel egy hónapban.
Horgosné Rácz Éva, Honvéd utca: – Időnként előfordul és van, amikor egy nap többször is erős intenzitással érezni. Van, amikor viszont enyhébb és az állattartás szaghatásához hasonlít.
Nem tudni mit csinálnak a tározó környékén, mert ha nyugalomban van a lé, akkor messze nem érezni ezt az erősséget.
Van, hogy nem tudnak elég gyorsan ablakot csukni
Farkasné Rózsika, Bartók utca: – Szerintem még mindig büdös van, tegnap például borzasztó erősen éreztük. A bűz miatt befulladok és még kiütéseim is vannak. Egy fogyatékos gyermekkel vagyok itthon 24 órás felügyelettel, aki ágyban fekszik és a szellőztetés óriási gond számunkra. Tehát nekünk továbbra is probléma.
Vannak napok, amikor úgy berobban a bűz, hogy nem vagyok eléggé gyors az ablakokat becsukni.
– Van, amikor reggel korán, azután dél körül jelenik meg a szag. Az esti órákban pedig sokkal gyakrabban. Teljesen változó és kiszámíthatatlan a megjelenése. Megítélésem szerint sokkal erősebb a szag.
Még a növények is beveszik a förtelmes szagot
Bana Béla, József nádor utca: – Valamivel kevesebbszer érezni, de minden nap jelen van. Errefelé az este inkább a brutálisabb az erősség szempontjából.
Ezt a bűzt lassan már a kerti növények is beveszik. Volt, hogy az egyik ilyen nagy növényemet le kellett locsolni, mert annyira érezni lehetett rajta és tovább árasztotta a förtelmes szagot.
– Az időjárás is befolyásolja, mikor és miként száll le a bűzfelhő, de továbbra is elég intenzíven érezni.
Majdnem mentőt kellett hívni, olyan rosszul lett a bűztől
Feke Judit, Bartók utca: – Bizony érezni a büdöset és eléggé durván. Nagyon bíztunk benne, hogy ez most egy darabig szünetelni fog, de ez nem a remények szerint változott. Például az elmúlt hétfő este az nagyon intenzív volt és sokáig tartott.
Nálam erősen csípi a szemet és befulladok tőle. A hét elején olyan rosszul voltam, hogy majdnem mentőt kellett hívni.
Ahogy a lakossági észrevételekből kitűnik, korán sincs még vége és egyelőre nem lélegezhetnek fel, vagy úgy is mondható, nem vehetnek nagy levegőt a mezőfalvi lakosok.
