1 órája
Felhőszakadás és városi árvíz – így örökítették meg olvasóink az esőzést
Az utcákat elöntötte a víz, és a városban több helyen akadozott a közlekedés. A felhőszakadás pillanatait olvasóink kapták lencsevégre, most ezeket a képeket mutatjuk a galériában.
Dunaújvárost tegnap délután hatalmas felhőszakadás sújtotta, az utcákon hömpölygött a víz, és több helyen szinte lehetetlenné vált a közlekedés. Az időjárási eseményt nemcsak a híradásokból, hanem olvasóink saját fotóiból is megismerhetjük: kérésünkre kommentben rengetegen osztották meg a város különböző pontjain készített képeiket.
Felhőszakadás a városban – olvasói szemmel
A galériában most önök küldték fotók segítségével idézhetjük fel a délután drámai, és néhol egészen elképesztő pillanatait. Láthatjuk, hol állt a víz az utakon, hogyan próbálták a helyiek átvészelni a heves esőzést, és milyen gyorsan reagáltak a szolgáltatók, hogy helyreállítsák a lefolyókat és megtisztítsák az elöntött részeket.
Felhőszakadás olvasói szemmel