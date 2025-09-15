Felhőszakadás és városi árvíz – így örökítették meg olvasóink az esőzést

Dunaújvárost tegnap délután hatalmas felhőszakadás sújtotta, az utcákon hömpölygött a víz, és több helyen szinte lehetetlenné vált a közlekedés. Az időjárási eseményt nemcsak a híradásokból, hanem olvasóink saját fotóiból is megismerhetjük: kérésünkre kommentben rengetegen osztották meg a város különböző pontjain készített képeiket.

A felhőszakadás hatásait most fotókon is megnézhetjük.

Fotó: Olvasói fotó

Felhőszakadás a városban – olvasói szemmel

A galériában most önök küldték fotók segítségével idézhetjük fel a délután drámai, és néhol egészen elképesztő pillanatait. Láthatjuk, hol állt a víz az utakon, hogyan próbálták a helyiek átvészelni a heves esőzést, és milyen gyorsan reagáltak a szolgáltatók, hogy helyreállítsák a lefolyókat és megtisztítsák az elöntött részeket.