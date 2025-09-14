Felhőszakadás bénította meg Dunaújvárost

Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval

Megérkezett a régóta ígért hidegfront, és pillanatok alatt felforgatta Dunaújváros életét. A felhőszakadás hatására áll a víz a városban, és még több zivatar is jöhet a HungaroMet előrejelzése szerint.

Tovább olvasok

A legnagyobb port kavart ügyek – top 10 közéleti hír

A 2025-ös nyár nem csak a fesztiválokról és a hőségről szólt, hanem jelentős társadalmi, gazdasági és politikai fejleményekről is. Összegyűjtöttük a top 10 közéleti hír közül azokat, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki, és amelyek hatása érezhető marad az ősz beköszöntével is.

Tovább olvasok

Gólzáporos és nagy tempójú meccs az Esztergom ellen, amire a vereség ellenére lehet alapozni

Szombaton első hazai mérkőzését játszotta a Dunaújvárosi Kohász a női kézilabda NB I új idényében. A DKKA rohanós, rengeteg gólt hozó meccsen igyekezett tartani a lépést az erősebb Esztergommal. Ugyan a papírforma érvényesült, de számos pozitívumot láthattunk.

Tovább olvasok

Ez a gyár adta a könyvek millióinak papírját

A múlt század hatvanas éveiben Magyarországon sorra nőttek ki a földből a nagyüzemek, köztük a Dunai Szalmacellulózgyár is. Dunaújváros régen az iparosítás egyik központja volt, ahol a szalmából készült cellulózlap jelentette a kultúra és a tudás alapját.

Tovább olvasok