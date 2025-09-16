Sok új játék lett a jutalom: nagyot nyert a Nefelejcs Óvoda (képgalériával, videóval)

Ilyen gazdag fejlesztés nem minden nap jut egy gyermekintézmény életében. Különösen értékes a gyarapodás, ha az a kisgyerekek egészségének, fejlődésének a javára szolgál, és még a felnőtt korukra is kihatással lehet. Ezért is volt különleges esemény az a díjátadó, melyen először Viziné Tibai Ildikó igazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elhangzott, hogy nagyon különleges nap a mai az óvoda életében, mert az intézmény udvara három új játékkal gazdagodott. Ez a nap nemcsak az új eszközök átadásáról szól, hanem arról is, hogy együtt ünnepelhetjük mindazok munkáját, akik lehetővé tették ezt a csodát. Végül köszönet illeti azokat is, akik részt vettek a pályázat megvalósításában.

Rozványi Balázs a Magyar Rákellenes Liga elnöke, Hittner Krisztina a dm Kft. PR. csoportvezetője és Viziné Tibai Ildikó intézményvezető a pályázati díj átvételénél, melyet fejlesztése fordítottak

Fotó: Horváth László - duol.hu

Fejlesztés összefogással

A folytatásában a dm Kft. képviselője Hittner Krisztina PR és Ügyfélszolgálati csoportvezető üdvözölte az ünnepség résztvevőit, aki a pályázat részleteit ismertette. Elhangzott, azért „Újra Bunki” a pályázat neve, mert egyrészről volt már ilyen pályázatuk és nagyon népszerű lett, valamint újra felhasználható anyagokból szerették volna elkészíteni a környezettudatosság jegyében. Most élőben is megnézhetjük a nagyszerű alkotást, amit a Napocska csoporttal közösen hoztak létre – hallottuk a pályázati célokat.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Rozványi Balázs a Magyar Rákellenes Liga elnöke is, aki a rákos betegségek megelőzésének fontosságáról beszélt a pályázat és a napvédelem tükrében.

A gyerekek örömmel vették birtokba az új eszközöket, játékokat

Fotó: Horváth László - duol.hu

Ezután már tényleg birtokba vehették a gyerekek az udvari eszközöket. A pályázat részleteiről Viziné Tibai Ildikótól a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vezetőjétől hallhattunk részleteket.

A cég az idén 15. alkalommal hirdette meg a Nap gyermekei pályázatot. A pályázat témája, „Újra Bunki”, egy árnyékos kuckó építése nyárra az óvoda udvarára, az újrahasznosítás jegyében. A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde Napocska csoportja vállalta a feladatot, hogy részt vesz a pályázatban.

– Hatalmas öröm ért bennünket, amikor a cég tájékoztatta intézményünket, hogy a 2025. évi pályázat szakmai zsűrijének egyhangú döntése alapján, a legjobbnak ítélt pályázat a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde Napocska csoportjának alkotása. A nyertes fődíja: az óvoda játszóterének felújítása, a felújítás keretösszege: 2 000 000 Ft. Továbbá a közönségszavazat kategóriában, az 5. helyen végeztünk, melynek nyereménye, 100 000 Ft értékű ajándékutalvány. Az udvar új játékokkal gazdagodott, árnyékolós homokozóval, lépegetős egyensúlyozóval és kis házzal.