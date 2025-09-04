szeptember 4., csütörtök

Költöző madarak

1 órája

Szeptemberi reggelek fecskeszóval

A gólyák már elmentek, de a reggeli levegőt továbbra is a fecskék csicsergése tölti meg. A házak eresze alatt megbúvó fészkekből hajnalban hallani vidám hangjukat, röptük és csicsergésük mindenütt élettel tölti meg a környezetet.

A fecskék különleges jelei az évszakok változásának. Hamarosan ők is útnak indulnak melegebb tájakra, de addig minden reggel megállhatunk egy pillanatra, és hallgathatjuk vidám csicsergésüket. Hangjuk egyszerre emlékeztet a nyár könnyedségére és készít fel az ősz nyugalmára.

fecskék
Fecskék gyülekeznek, készülve a hosszú útra.
Fotó: Mészáros Réka

Fecskék a kertben és a levegőben

Kicsi, karcsú testük, hosszú, hegyes szárnyuk és villás farkuk kiváló repülővé teszi őket, gyors és fürge cikázásuk igazi látványossá a levegőben. A fecskék nemcsak szépek és vidámak, hanem rendkívül hasznosak is. Naponta rengeteg rovart fogyasztanak, így segítenek kordában tartani a legyeket, szúnyogokat és más kártevőket. Ezzel hozzájárulnak a kertek, mezők és falusi udvarok egészségéhez, miközben természetes módon egyensúlyban tartják a környezetüket. Hamarosan elindulnak déli tájakra, általában szeptember végén–október elején, és tavasszal, április környékén térnek vissza Magyarországra, hogy újra fészkeljenek. 

 

