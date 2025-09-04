Szeptemberi reggelek fecskeszóval

A fecskék különleges jelei az évszakok változásának. Hamarosan ők is útnak indulnak melegebb tájakra, de addig minden reggel megállhatunk egy pillanatra, és hallgathatjuk vidám csicsergésüket. Hangjuk egyszerre emlékeztet a nyár könnyedségére és készít fel az ősz nyugalmára.

Fecskék gyülekeznek, készülve a hosszú útra.

Fotó: Mészáros Réka

Fecskék a kertben és a levegőben

Kicsi, karcsú testük, hosszú, hegyes szárnyuk és villás farkuk kiváló repülővé teszi őket, gyors és fürge cikázásuk igazi látványossá a levegőben. A fecskék nemcsak szépek és vidámak, hanem rendkívül hasznosak is. Naponta rengeteg rovart fogyasztanak, így segítenek kordában tartani a legyeket, szúnyogokat és más kártevőket. Ezzel hozzájárulnak a kertek, mezők és falusi udvarok egészségéhez, miközben természetes módon egyensúlyban tartják a környezetüket. Hamarosan elindulnak déli tájakra, általában szeptember végén–október elején, és tavasszal, április környékén térnek vissza Magyarországra, hogy újra fészkeljenek.