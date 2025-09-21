szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatoslottó

39 perce

Fásy Ádám őszinte kritikával szólt a hazai előadókról

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Hatoslottó#Fásy Ádám#koncertsorozat#zenész

Megújult a Hatoslottó, ennek örömére a Szerencsejáték Zrt. ingyenes országos koncertsorozatot indított „Szerencse Koncertek” néven.

Duol.hu

Szeptember elsejétől már nem csupán vasárnaponként izgulhatunk a Hatoslottó sorsolásain, ugyanis mostantól csütörtökönként is tartanak sorsolást. A változást a Szerencsejáték Zrt. egy nagyszabású koncertsorozattal ünnepli, amely során több mint 80 településre látogatnak el az ország legismertebb előadói. Szeptember 18-án Sárbogárdra is megérkezett a rendezvény, ahol Fásy Ádám, Nótár Mary, Peter Sramek és más népszerű fellépők szórakoztatták a közönséget. A koncert előtt Fásy Ádám tárlapunknak, a FEOL-nak is nyilatkozott, és élesen fogalmazott a hazai zenei élet egyes szereplőivel kapcsolatban – írta társlapunk a feol.hu.

Fásy Ádám
Fásy Ádám határozottan kifejezte véleményét.
Fotó: Szabó Zsolt

Fásy Ádám úgy véli, a közönség megosztása helytelen

A több mint 30 éve aktív zenész elmondta, ma is örömmel járják az országot, számára a zene szeretetének átadása hivatás, amelyben az emberek jókedvre derítése a legfontosabb feladat.

Nem szabad megosztanunk a közönséget. Bár vannak páran, akik úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, a zene nem erről szól

– fogalmazott Fásy Ádám.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu