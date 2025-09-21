Fásy Ádám őszinte kritikával szólt a hazai előadókról

Szeptember elsejétől már nem csupán vasárnaponként izgulhatunk a Hatoslottó sorsolásain, ugyanis mostantól csütörtökönként is tartanak sorsolást. A változást a Szerencsejáték Zrt. egy nagyszabású koncertsorozattal ünnepli, amely során több mint 80 településre látogatnak el az ország legismertebb előadói. Szeptember 18-án Sárbogárdra is megérkezett a rendezvény, ahol Fásy Ádám, Nótár Mary, Peter Sramek és más népszerű fellépők szórakoztatták a közönséget. A koncert előtt Fásy Ádám tárlapunknak, a FEOL-nak is nyilatkozott, és élesen fogalmazott a hazai zenei élet egyes szereplőivel kapcsolatban – írta társlapunk a feol.hu.

Fásy Ádám határozottan kifejezte véleményét.

Fotó: Szabó Zsolt

Fásy Ádám úgy véli, a közönség megosztása helytelen

A több mint 30 éve aktív zenész elmondta, ma is örömmel járják az országot, számára a zene szeretetének átadása hivatás, amelyben az emberek jókedvre derítése a legfontosabb feladat.

Nem szabad megosztanunk a közönséget. Bár vannak páran, akik úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, a zene nem erről szól

– fogalmazott Fásy Ádám.

Teljes cikk itt olvasható.