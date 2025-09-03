Komoly munkát végeztek azért, hogy ez a nap mindannyiuk közös ünnepe lehessen – galériával

A daruszentmiklósi szombati falunap díszvendége Varga Gábor volt, a térség országgyűlési képviselője a protokollt mellőzve, inkább a háziak barátjaként töltötte velük az ott töltött idejét. A derűs hangulatú ünnepi köszöntőjével enyhítette a kellemetlenkedő időjárás okozta bosszúságot. – Tudom, hogy hagyományosan a vendéget terheli az időjárás aktuális alakulása, de higgyék el, bár nagyon igyekeztem, a jó szándékom ellenére ma csak ennyire jutottam vele. Tudom, itt most kevésbé vigasztaló, hogy a környéken sokkal súlyosabb esők és viharok értek el másik településeket, de remélem, ha nagyon koncentrálunk, akkor közös erővel arrébb tudjuk fújni ezeket az esőfelhőket! (a közös „varázslás” hatására jelentősen csendesedett az eső…)

A falunap számos programmal várta a kicsiket és nagyokat

Fotó: Balogh Tamás

Mivel a falu születésnapjának a megünneplésére érkezett, az ünnepi köszöntőjében a rájuk is vonatkozó jó hírekkel tette teljesebbé a jókedvüket. – A Magyar Falu Program segítségével Dél-Fejér tizenöt településén hamarosan megkezdődhet az utak, hidak, járdák építése és felújítása, vagy gyalogos-átkelőhelyek kialakítása. A támogatói döntés értelmében a korábbi évek sikereit folytatva, összesen újabb kettőszáztizenöt millió forintot sikerül a térségünkben fejlesztésre fordítani,

Gratulálok Daruszentmiklósnak is a pozitív elbírálásban részesült pályázatához!

