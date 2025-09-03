1 órája
Komoly munkát végeztek azért, hogy ez a nap mindannyiuk közös ünnepe lehessen – galériával
Az átlagos szabadtéri rendezvényeket egy órányi rendes eső bőven el szokta mosni. De, hogy a kilencórás sem bírt el a daruszentmiklósiakkal a hétvégén az a közönség, a szolgáltatók és a rendezők dicséretes kitartásáról tanúskodik.
A főzőverseny legjobbjai, jobbról a díjak átadói: Rauf Norbert polgármester, Pulainé Varga Gabriella jegyző, Varga Gábor országgyűlési képviselő
Fotó: Balogh Tamás
A daruszentmiklósi szombati falunap díszvendége Varga Gábor volt, a térség országgyűlési képviselője a protokollt mellőzve, inkább a háziak barátjaként töltötte velük az ott töltött idejét. A derűs hangulatú ünnepi köszöntőjével enyhítette a kellemetlenkedő időjárás okozta bosszúságot. – Tudom, hogy hagyományosan a vendéget terheli az időjárás aktuális alakulása, de higgyék el, bár nagyon igyekeztem, a jó szándékom ellenére ma csak ennyire jutottam vele. Tudom, itt most kevésbé vigasztaló, hogy a környéken sokkal súlyosabb esők és viharok értek el másik településeket, de remélem, ha nagyon koncentrálunk, akkor közös erővel arrébb tudjuk fújni ezeket az esőfelhőket! (a közös „varázslás” hatására jelentősen csendesedett az eső…)
Mivel a falu születésnapjának a megünneplésére érkezett, az ünnepi köszöntőjében a rájuk is vonatkozó jó hírekkel tette teljesebbé a jókedvüket. – A Magyar Falu Program segítségével Dél-Fejér tizenöt településén hamarosan megkezdődhet az utak, hidak, járdák építése és felújítása, vagy gyalogos-átkelőhelyek kialakítása. A támogatói döntés értelmében a korábbi évek sikereit folytatva, összesen újabb kettőszáztizenöt millió forintot sikerül a térségünkben fejlesztésre fordítani,
Gratulálok Daruszentmiklósnak is a pozitív elbírálásban részesült pályázatához!
Képgaléria
Daruszentmiklósi falunap 2025Fotók: Balogh Tamás
Az ünnepen díjazták a különféle megmérettetések legjobbjait, és Berg Lászlóné, Marika néni a Daruszentmiklós Közösségéért kitüntetést vehette át.
Az eső sem szegte kedvét a falunap résztvevőinek
Rauf Norbert a település polgármestere így foglalta össze az ünneplés tapasztalatait. –
A közösségünkkel nagyon komoly munkát végeztünk azért, hogy ez a nap mindannyiunk közös ünnepe lehessen.
A meteorológiai előrejelzések előbb ijesztőknek tűntek, de később csendes, problémamentes napot sejtettek. Korán reggel, jó kedvűen érkeztek a falu lakói, hogy kialakítsák a bázisaikat, ahol megfőzték a finom ételeiket és a remélt vendégeiknek is elkészítették a sátras helyeiket. Szép számmal érkeztek a kereskedők és a vendéglátást biztosítók is. Ligetünkben a pedagógusaink és a segítőik várták a gyermekeket, hogy kedvükre játszanak, vagy elvarázsoltassák magukat a divatos tetkókkal, a filmekbe illő arcfestésekkel, vagy éppen új frizuráikkal. Mellette, kedvükre kreatívkodhattak is. Különleges meglepetés lett a kitelepült könyvtárunk, ami remélhetőleg a felnőttek számára is kedvet csinált a későbbi meglátogatására is.
Kétféle vidámpark is épült, az egyik a mindenféle digitális, vagy gépi segítséget kizáróan, sok ötletet fölhasználva működött. Mellette délután négyig ingyenesen várt mindenkit a láncos körhinta, mellette a szelídebb: a babás járgányokkal utaztatók.
Aztán a déli órákra megjött az eső, erről így beszélt a polgármester: – Őszintén szólva aggódtam, hogy elszéled a közönség, de helyette meghúzódtak a különböző esőmentes pontokon, hogy aztán a kedvenceink érkezésekor már a szitáló csapadék sem tudta elvenni a kedvüket a mulatságtól. Nagy örömömre minden meghirdetett programot levtudtunk bonyolítani és jó hangulatban telt el ez a falunapunk is.