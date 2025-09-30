szeptember 30., kedd

Kiskerti tenedők

1 órája

Itt az ideje a fagyok ellen védekezni

Címkék#leander#rózsa#gyümölcsfa#kiskert

Maholnap októbert írunk, egyre hűvösebbek a nappalok és az éjszakák egyaránt. Fel kell készülnünk a fagyos időkre, e téren van tennivaló bőven a kiskertekben.

Agárdy Csaba
A fátyolfólia is jó megoldás a növények fagy elleni védelmére

Fotó: profibarkacs.hu

Mára már megtörténtek a szüretek a betakarítások, most az elsődleges feladatok közé tartozik a talaj előkészítése a következő tavaszra, illetve a védekezés az őszi, téli fagyos idők ellen. Ezúttal a fagy elleni védekezésre összpontosítunk. Kezdjük azzal, hogy ősszel nem kell megvédenünk minden növényünket, jó néhány esetben elég a tavaszi fagyok ellen védekezni. Ahol mindenképpen elővigyázatosnak kell lennünk azok a cserepes, a dézsás és a balkonnövények. 

fagyos
A leandert általában dézsában neveljük. A fagyos idők előtt hűvös helyre szállíthatjuk
Fotó: edenkert.hu

Jöhetnek a fagyos idők!

Ezeket ősszel mindenképpen hűvös helyekre kell betenni. A magyar családoknál elsősorban leandert és babért nevelünk dézsában, ezek egy pincében is áttelelnek, ilyenkor nincs nagy fényigényük. Bár tapasztalatból mondhatom, hogy mi két éve nem is dézsában, hanem egyneesen a kertbe kültetve neveljük a fűszerbabért és a leandert, és semmi bajuk nem történt az elmúlt telek során, sőt, ragyogóan fejlődnek. (Arról már nem beszélve, hogy a füge gyakorlatilag mára kerti növény lett Magyarországon.

Aki viszont biztosra akar menni, az fagy elleni takarófóliát használhat (bármely gazdaboltban kapható) a fiatalabb gyümölcsfák esetében, a rózsáknál, de a kiültetett leandernél is. De fagyvédő takarónak megteszi néhány rossz pulóver, vagy használaton kívüli szőnyeg is. A gyep a kertünk egyik ékessége, rengeteg munkával és odafigyeléssel érhetjük el, hogy igazán büszkék legyünk, a "szép zöld gyöpre". Ezért ősszel nem árt, ha a védelmében teszünk néhány lépést. A gyepet ősszel káliumban gazdag műtrágyával kell megszórnunk, a kálium ugyanis növeli a növények ellenálló képességét, és megerősíti őket a hidegebb évszakokra. Erre különösen alkalmasak a hosszan tartó hatású speciális őszi műtrágyák.

Szóval: most észnél kell lennünk, el kell kerülnünk a fagykárokat, mert, amikor jövőre kitavaszodik, szomorú pillantásokat vethetünk majd a kiskertünkre.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
