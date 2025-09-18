szeptember 18., csütörtök

Szüreti felvonulás

37 perce

Ezúttal Adonyon a sor!

Címkék#Zichy-kastély#Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár#szüret#Adony

Ha szeptember, akkor szüret! Ennek megfelelően egymást érik Dunaújváros környékén a szüreti felvonulások, bálok. Ezúttal Adonyon a sor.

Agárdy Csaba
Ezúttal Adonyon a sor!

Minden hétvégére jut legalább egy szüreti ünnepség Dunaújváros környékén

Fotó: Duol-archív

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében szeptember 20-án 11 órakor kezdődik a szüreti felvonulás. Az ünneplők a Zichy-kastély parkjából indulnak, és öt megállóhelyet beiktatva, a Kossuth Lajos utcában - a tervek szerint - 15 órakor fejezik be a menetüket. A felvonulók énekelve járják végig a települést, és a helyiek a régi szokás szerint megvendégelik őket a különböző állomáshelyeken. A szüreti felvonulás után rövidebb szünet kezdődik a programban, majd az érdeklődők délután öt órától a Zichy-parkban zenés őszköszöntőn vehetnek részt. 

A szüreti mulatságok mindig sok érdeklődőt vonzanak
Fotó: duol.hu archív

 

 

