Krisztus Király templom

27 perce

Előadás és kiállítás a boldoggá avatott munkáslány tiszteletére

Címkék#program#Krisztus Király templomban#ólomüveg#esemény#Dunaújváros#Ars Sacra Fesztivál

2025. szeptember 20-án a dunaújvárosi Krisztus Király templomban két különleges program várja az érdeklődőket. Emlékezésül Boldog Bódi Mária Magdolnára, akit szeptember 6-án Erdő Péter bíboros, prímás, XIV. Leó pápa képviseletében boldoggá avatott.

Duol.hu

Délelőtt 10 órakor Szakács Péter plébános tart előadást a hívő munkáslány életéről és boldoggá avatásának folyamatáról. Az érdeklődők megtekinthetik a munkáslány életét bemutató roll-up minikiállítást is. Az esemény közös ebéddel zárul, majd megnyílik a „A Remény Zarándokai” című minikiállítás, ahol a Sultz-Megulesz ólomüveg műhely munkáinak vázlatait nézhetik meg a látogatók. A program része az Ars Sacra fesztivál nyitott templomok napjának.

esemény
Két különleges program az Ars Sacra Fesztivál dunaújvárosi eseményén.
esemény
 

 

 

