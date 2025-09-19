Előadás és kiállítás a boldoggá avatott munkáslány tiszteletére

Délelőtt 10 órakor Szakács Péter plébános tart előadást a hívő munkáslány életéről és boldoggá avatásának folyamatáról. Az érdeklődők megtekinthetik a munkáslány életét bemutató roll-up minikiállítást is. Az esemény közös ebéddel zárul, majd megnyílik a „A Remény Zarándokai” című minikiállítás, ahol a Sultz-Megulesz ólomüveg műhely munkáinak vázlatait nézhetik meg a látogatók. A program része az Ars Sacra fesztivál nyitott templomok napjának.

Két különleges program az Ars Sacra Fesztivál dunaújvárosi eseményén.