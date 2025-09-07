szeptember 7., vasárnap

Magyarország

1 órája

A dunaújvárosi járásban is feltérképezik az épített örökséget

Augusztustól több vármegyében és járásban folytatódik a Magyarország építészeti értékeinek feldolgozását és bemutatását célzó program. A dunaújvárosiban is elkezdődik a kutatás.

Duol.hu

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA), az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított –adta ki a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ a Nemzeti Közleménytárban. Az alapkutatás hosszú távú célja az épített örökség, a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. 

épített örökség
Az ország több vármegyéjében már elkezdődött az épített örökség feltérképezése, amit a dunaújvárosi járásra is kiterjesztenek
Fotó: memmdk.hu

A tavalyi év során négy vármegye nyolc járásának kutatása során szerzett tapasztalataikról és módszertani eljárásaikról 2025 februárjában konferencián számoltak be a résztvevők a szélesebb nyilvánosságnak. A program most új lendületet kapott, hiszen 2025 augusztusától további vármegyék és járások kutatásával folytatódik az épített örökség feltérképezése, tudományos vizsgálata, lehetőséget teremtve a kutatások földrajzi körének bővítésére. 

Az épített örökség feltérképezése a dunaújvárosi járásra is kiterjed

Új területként Fejér vármegye dunaújvárosi és sárbogárdi járása kerül bevonásra a kutatásba, mint ahogyan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is nagyobb lendületre kapcsol a program, hiszen kezdetét veszi a sárospataki és a tokaji járások topográfiai kutatása.

Az Országos topográfiai program jelentőségét emeli, hogy hazánk így újra csatlakozni tud a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában évtizedes tervek szerint zajló munkákatokhoz, regionális szintre emelve a kutatások hatókörét, és a nemzetközi összefüggések feltárását.

 

 

