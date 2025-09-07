A dunaújvárosi járásban is feltérképezik az épített örökséget

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA), az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított –adta ki a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ a Nemzeti Közleménytárban. Az alapkutatás hosszú távú célja az épített örökség, a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele.

Az ország több vármegyéjében már elkezdődött az épített örökség feltérképezése, amit a dunaújvárosi járásra is kiterjesztenek

Fotó: memmdk.hu

A tavalyi év során négy vármegye nyolc járásának kutatása során szerzett tapasztalataikról és módszertani eljárásaikról 2025 februárjában konferencián számoltak be a résztvevők a szélesebb nyilvánosságnak. A program most új lendületet kapott, hiszen 2025 augusztusától további vármegyék és járások kutatásával folytatódik az épített örökség feltérképezése, tudományos vizsgálata, lehetőséget teremtve a kutatások földrajzi körének bővítésére.

Az épített örökség feltérképezése a dunaújvárosi járásra is kiterjed

Új területként Fejér vármegye dunaújvárosi és sárbogárdi járása kerül bevonásra a kutatásba, mint ahogyan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is nagyobb lendületre kapcsol a program, hiszen kezdetét veszi a sárospataki és a tokaji járások topográfiai kutatása.

Az Országos topográfiai program jelentőségét emeli, hogy hazánk így újra csatlakozni tud a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában évtizedes tervek szerint zajló munkákatokhoz, regionális szintre emelve a kutatások hatókörét, és a nemzetközi összefüggések feltárását.