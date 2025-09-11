Összegyűjtöttük a kivételeket, így adhatod el a lakást a kötelező tanúsítvány nélkül

Az ingatlan eladásakor alapvetően kötelező az energetikai tanúsítvány, de vannak kivételek. Nem szükséges például 50 négyzetméternél kisebb önálló épületnél, műemlékeknél, vallási célú épületeknél, ideiglenes vagy egy évnél rövidebb használatra szánt épületeknél, valamint nyaralóknál, amelyeket évente négy hónapnál rövidebb ideig használnak. Szintén elhagyható a tanúsítvány alacsony energiaigényű mezőgazdasági, logisztikai vagy ipari épületeknél, valamint ott, ahol nincs beltéri klímaszabályozás, továbbá használatbavétel előtti eladásnál vagy ha valaki ugyanabban az ingatlanban csak tulajdoni hányadot szerez.

Nem minden esetben szükséges energetikai tanúsítvány az adásvételnél.

Forrás: Canva

Energetikai tanúsítvány ingatlan típusok szerint

Gyakorlati szempontból a társasházi lakás esetén a tanúsítvány mindig az adott lakásra készül, míg nyaralóknál a tényleges használat dönti el, hogy szükséges-e. Garázsoknál a helyzet attól függ, hogy önálló, fűtött épületről van-e szó, és meghaladja-e az 50 négyzetmétert; ha fűtetlen és nincs beltéri klímaszabályozás, a tanúsítvány elhagyható. A tanúsítványt a szerződéskötéskor be kell mutatni, az átadáskor pedig át kell adni a vevőnek vagy bérlőnek.

Teljes cikk itt olvasható.