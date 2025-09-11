szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakáseladás

1 órája

Összegyűjtöttük a kivételeket, így adhatod el a lakást a kötelező tanúsítvány nélkül

Címkék#használatbavétel#energetikai tanúsítvány#ingatlan#eladás

Az Otthon Start Program már az indulásakor élénkítette az ingatlanpiacot. Sokan nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy milyen esetekben nem kötelező az ingatlan energetikai tanúsítványát bemutatni eladáskor, ezért érdemes áttekinteni a legfontosabb kivételeket.

Duol.hu

Az ingatlan eladásakor alapvetően kötelező az energetikai tanúsítvány, de vannak kivételek. Nem szükséges például 50 négyzetméternél kisebb önálló épületnél, műemlékeknél, vallási célú épületeknél, ideiglenes vagy egy évnél rövidebb használatra szánt épületeknél, valamint nyaralóknál, amelyeket évente négy hónapnál rövidebb ideig használnak. Szintén elhagyható a tanúsítvány alacsony energiaigényű mezőgazdasági, logisztikai vagy ipari épületeknél, valamint ott, ahol nincs beltéri klímaszabályozás, továbbá használatbavétel előtti eladásnál vagy ha valaki ugyanabban az ingatlanban csak tulajdoni hányadot szerez.

energetikai tanúsítvány
Nem minden esetben szükséges energetikai tanúsítvány az adásvételnél.
Forrás: Canva

Energetikai tanúsítvány ingatlan típusok szerint

Gyakorlati szempontból a társasházi lakás esetén a tanúsítvány mindig az adott lakásra készül, míg nyaralóknál a tényleges használat dönti el, hogy szükséges-e. Garázsoknál a helyzet attól függ, hogy önálló, fűtött épületről van-e szó, és meghaladja-e az 50 négyzetmétert; ha fűtetlen és nincs beltéri klímaszabályozás, a tanúsítvány elhagyható. A tanúsítványt a szerződéskötéskor be kell mutatni, az átadáskor pedig át kell adni a vevőnek vagy bérlőnek.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu