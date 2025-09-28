szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

10°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Duna

23 perce

Emelkedés de még mindig mínuszban van Dunaújváros

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje továbbra is ingadozó, a napi mérések pontos képet adnak a folyó aktuális helyzetéről. Mutatjuk a környék vízállás adatait.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben jelentős változást mutat, több helyszínen csökkenés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is emelkedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás csökkenést jelez, de...

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább emelkedik.

Ercsi térségében jelenleg 22 centiméteres vízállást mértek, ami 14 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél.

Adonynál -8 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 2 centiméteres emelkedést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 19,9 °C.

unaújváros környékén -4 centiméteres vízállást mértek, ami 12 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,9 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg -122 centiméteres vízállást mértek, ami 12 centiméterrel magasabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérséklete itt 19,3 °C.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu