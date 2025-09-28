Emelkedés de még mindig mínuszban van Dunaújváros

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben jelentős változást mutat, több helyszínen csökkenés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is emelkedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás csökkenést jelez, de...

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább emelkedik.

Ercsi térségében jelenleg 22 centiméteres vízállást mértek, ami 14 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél.

Adonynál -8 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 2 centiméteres emelkedést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 19,9 °C.

unaújváros környékén -4 centiméteres vízállást mértek, ami 12 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,9 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg -122 centiméteres vízállást mértek, ami 12 centiméterrel magasabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérséklete itt 19,3 °C.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.