Eltűntek nyomában: drámai történetek Dunaújvárosból

Időbe fagyott rejtélyek: emberek, akik több mint két évtizede eltűntek!

Arcok, melyeket évek óta nem láthattak, s most már csak a fényképek fakó mása őrzi emléküket.

Októbertől minden változik: így működik majd az új beutaló rendszer

Idén októbertől gyökeresen átalakul a járóbeteg-szakellátás és a laborvizsgálatok beutaló rendszere: érkeznek az elektronikus beutalók, amelyek Fejér vármegyében is elérhetőek lesznek. A változtatások célja az adminisztráció egyszerűsítése és a fölösleges vizsgálatok visszaszorítása.

Elmaradt a nagy forgalom: csendes péntek a dunaújvárosi piacon

Péntek délelőtt a dunaújvárosi piacra kilátogatva szokatlanul nyugodt, már-már álmos hangulat fogadott minket. Az árusok helyükön voltak, a portékák színesen sorakoztak a standokon, de a megszokott nyüzsgést, a kosarakkal tolongó vásárlókat most hiányoztak.

Ahol a gyerekek az élményeket kapták ajándékba (képgalériával)

Örömöt és élményt adjon a nyári tábor! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Tanodája vezetőjének, Lipták Tamásnak és a munkatársainak ez volt az célja az idei nyáron is. A közös munkájuk során két turnusban fogadták a nyári szünetes gyermekeket az intézményben, ahonnét aztán jókedvű kirándulásokra is felkerekedtek.

