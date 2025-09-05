2 órája
Időbe fagyott rejtélyek: emberek, akik több mint két évtizede eltűntek!
Arcok, melyeket évek óta nem láthattak, s most már csak a fényképek fakó mása őrzi emléküket.
A fényképek mögött eltűnt személyek állnak, akiknek története ma is nyitott seb. A police.hu hivatalos adatbázisa szerint jelenleg 18 személyt tartanak nyilván így Dunaújváros térségéből. A lista sokszínű és egyben megrázó: találunk rajta gyermekeket, fiatalokat és időseket egyaránt. Az eltűnések ideje drámai különbségeket mutat. Van olyan eset, amely alig néhány hete történt, míg másokat több mint két évtizede nem találnak a hozzátartozók és a hatóságok. Bár a keresések nem kerülnek nap mint nap a hírekbe, a nevek és fényképek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy minden eltűnt személy mögött egy család és egy közösség áll, amely válaszokat vár.
Évek óta keresett eltűnt személyek és a családok fájdalma
Több ember sorsa máig megválaszolatlan rejtély maradt. Szloboda Zsolt, Kövesi László Imre, Szöllősi Tibor, Erdélyi József Balázs, Guszter Lajos és Szabados Márta Anikó szinte felfoghatatlan ideje eltűntként szerepelnek a hatósági nyilvántartásban. A napok és évek múltak, de a családok számára nem lett könnyebb: a legfontosabb kérdésekre ma sincs válasz. Az eltűnt személyek nemcsak neveket jelentenek, hanem sorsokat, családokat és barátokat is. A hiányuk mindennap érezhető, és fájdalmas emlékeztetője annak, hogy az emberi élet mennyire törékeny. A rendőrség és a családtagok reménye közös: hogy egyszer választ kaphatnak, és a sorsuk nem marad örökre titokban.
Magyarországon 2368 személy szerepel eltűntként a rendőrség adatbázisában, akiket továbbra is keresnek.
A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személyekről, az azonnal jelezze a hatóságoknak. Sok esetben már egy apró észrevétel vagy bejelentés is elindíthatja a nyomozást, amely egy ember hazatéréséhez vezethet.