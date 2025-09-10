Oltás után elromlott a tűzoltóautójuk, segítséget kérnek

Baracs ÖTE közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden délután egyesületük riasztást kapott, miszerint Baracs, Ady Endre utca 47. szám alatt kert gyulladt ki, ahol gaz és avar ég. A riasztásra öt fővel indultak, mellettük a dunaújvárosi hivatásosok is egy szerrel kivonultak. Együttes erővel kb 500-600 négyzetméteren a tűzet sikerült megfékezni, eloltani és lefeketíteni. Aztán elromlott a tűzoltóautó.

A sikeres bevetés után elromlott a tűzoltóautó, az öreg IFA

Fotó: Baracs ÖTE

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyszínről visszaindulva a szertárba, sajnos a gépjármű műszaki hiba miatt megállt a Liget sor kereszteződésben. Így előre láthatóan nem tudjuk megmondani, mikor tud az egyesület újra vonulni.

– írták bejegyzésükben.