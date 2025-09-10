2 órája
Oltás után elromlott a tűzoltóautójuk, segítséget kérnek
Egy keddi beavatkozás után már nem tudott visszatérni telephelyére a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület járműve, mert elromlott. Így most nem bevethető, de remélik lesz olyan, aki segít a javításban.
Baracs ÖTE közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden délután egyesületük riasztást kapott, miszerint Baracs, Ady Endre utca 47. szám alatt kert gyulladt ki, ahol gaz és avar ég. A riasztásra öt fővel indultak, mellettük a dunaújvárosi hivatásosok is egy szerrel kivonultak. Együttes erővel kb 500-600 négyzetméteren a tűzet sikerült megfékezni, eloltani és lefeketíteni. Aztán elromlott a tűzoltóautó.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyszínről visszaindulva a szertárba, sajnos a gépjármű műszaki hiba miatt megállt a Liget sor kereszteződésben. Így előre láthatóan nem tudjuk megmondani, mikor tud az egyesület újra vonulni.
– írták bejegyzésükben.
Majd felhívást tettek közzé, miszerint ha valaki szeretne segíteni az önkéntes tűzoltóknak a visszavontatott járművel kapcsolatban, akkor elsősorban autóvillamossági szakemberre lenne szükségük. Ugyanis feltehetőlen ilyen irányú probléma van.