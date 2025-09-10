szeptember 10., szerda

Oltás után elromlott a tűzoltóautójuk, segítséget kérnek

Címkék#Baracs ÖTE#segítséget kér#elromlott#egyesület#bevetés#önkéntes tűzoltóság#IFA

Egy keddi beavatkozás után már nem tudott visszatérni telephelyére a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület járműve, mert elromlott. Így most nem bevethető, de remélik lesz olyan, aki segít a javításban.

Gallai Péter

Baracs ÖTE közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden délután egyesületük riasztást kapott, miszerint Baracs, Ady Endre utca 47. szám alatt kert gyulladt ki, ahol gaz és avar ég. A riasztásra öt fővel indultak, mellettük a dunaújvárosi hivatásosok is egy szerrel kivonultak. Együttes erővel kb 500-600 négyzetméteren a tűzet sikerült megfékezni, eloltani és lefeketíteni. Aztán elromlott a tűzoltóautó.

elromlott a tűzoltóautó
A sikeres bevetés után elromlott a tűzoltóautó, az öreg IFA
Fotó: Baracs ÖTE

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a  helyszínről visszaindulva a szertárba, sajnos a gépjármű műszaki hiba miatt megállt a Liget sor kereszteződésben. Így előre láthatóan nem tudjuk megmondani, mikor tud az egyesület újra vonulni.

– írták bejegyzésükben.

Majd felhívást tettek közzé, miszerint ha valaki szeretne segíteni az önkéntes tűzoltóknak a visszavontatott járművel kapcsolatban, akkor elsősorban autóvillamossági szakemberre lenne szükségük. Ugyanis feltehetőlen ilyen irányú probléma van. 

 

 

