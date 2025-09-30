1 órája
Elhunyt a Szent Pantaleon Kórház egykori főnővére
A Szent Pantaleon Kórház Mély fájdalommal tudatta a közösségi oldalán, hogy szeptember 26-án, életének 68. évében elhunyt Fazekas Sándorné Zsuzsa, a Pszichiátriai Osztály korábbi főnővére.
Amint írják Zsuzsa évtizedeken át szolgálta a kórházat, munkáját, elhivatottságát és emberségét kollégái és a betegek egyaránt nagyra becsülték. Szakmai pályájának elismeréseként 2009-ben a kórház legmagasabb kitüntetését, a Szent Pantaleon Emlékérmet vehette át.
Az intézmény közleményében úgy fogalmazott:
Családja gyászában mély együttérzéssel osztozunk, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg.
A Szent Pantaleon Kórház egykori főnővérének nekrológja a kórház honlapján olvasható.
Nyugodjon békében!