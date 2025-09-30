szeptember 30., kedd

Gász

2 órája

Elhunyt a Szent Pantaleon Kórház egykori főnővére

Címkék#kegyelet#kórház#Zsuzsa#Pszichiátriai Osztály

A Szent Pantaleon Kórház Mély fájdalommal tudatta a közösségi oldalán, hogy szeptember 26-án, életének 68. évében elhunyt Fazekas Sándorné Zsuzsa, a Pszichiátriai Osztály korábbi főnővére.

Duol.hu

Amint írják Zsuzsa évtizedeken át szolgálta a kórházat, munkáját, elhivatottságát és emberségét kollégái és a betegek egyaránt nagyra becsülték. Szakmai pályájának elismeréseként 2009-ben a kórház legmagasabb kitüntetését, a Szent Pantaleon Emlékérmet vehette át.

Fazekas Sándorné Zsuzsa
Forrás: Szent pantaleon Kórház

Az intézmény közleményében úgy fogalmazott: 

Családja gyászában mély együttérzéssel osztozunk, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg.

A Szent Pantaleon Kórház egykori főnővérének nekrológja a kórház honlapján olvasható.

Nyugodjon békében!

