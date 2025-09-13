A kastély, amit felfalt az idő: így néz ki most az Ürményi-kastély belülről

A Fejér vármegyei Vál község szívében áll egy épület, amely valaha a település ékköve volt: az Ürményi-kastély. A 18. század végén, 1780 és 1800 között épült copf stílusban. Az egykori államférfi, Ürményi József birtokán magasodó kastély U alakú épülettömbje és vasrácsos erkélye egykor tekintélyt sugárzott. Mára azonban az idő és az emberi hanyagság szinte teljesen felemésztette az elhagyatott kastélyt.

Az elhagyatott kastély, ahol még most is ott hevernek a múlt titkai

Az elhagyatott kastély múltja és jelene

A kastély története változatos: az 1870-es években Dreher Antal, majd fia, Dreher Jenő birtokába került, a második világháború idején katonai szálláshely és hadi kórház is működött benne, később könyvtárnak és iskolának adott otthont. A kastély hosszú évtizedeken át a helyi élet meghatározó helyszíne volt: az 1970-es évek végéig mezőgazdasági szakiskola és lánykollégium működött benne, később könyvtárként szolgált, díszterme pedig báloknak és kulturális rendezvényeknek adott otthont. Az épület az 1900-as évek végétől azonban szinte teljesen elcsendesedett, s máig Csipkerózsika-álmát alussza. A legtöbben csak kívülről csodálhatták meg, most azonban ritka alkalom nyílik arra, hogy bepillantást nyerjünk a falai közé a feol.hu urbex fotói segítségével.

Váczi Márk történész a közelmúltban részletes szakmai cikkben mutatta be a kastély titkos krónikáját és a hozzá fűződő álmokat, amely újra ráirányította a figyelmet a különleges műemlékre.

Az Ürményi-kastély ma zárva van, nem használják, és minden nappal egyre közelebb kerül a végső pusztuláshoz. Egykor fényes bálok, iskolai ünnepségek és kulturális programok helyszíne volt – ma már csak az enyészet és a nosztalgia maradt belőle.

