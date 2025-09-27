Elfeledett falak titkai – különös hangulatú urbex hely Fejér vármegyében

Ha az ember letér a megszokott utakról, néha egészen különös világok tárulnak elé. Így van ez Fejér vármegyében is, ahol benőtt ösvények mögött egy elfeledett intézmény romjai mesélnek a múltról. Az épületkomplexum nem mindig volt ennyire csendes: egykor gyerekzsivajtól volt hangos, tanárok és diákok közösen fedezték fel az élménypedagógia örömeit, sőt az iskola híres volt a reformpedagógiai módszereiről. Lássuk, hogy néz ki a az elhagyatott iskola belülről.

Elhagyatott iskola, ahova kísérteties csend költözött

Fotó: Varga Zoltán / Forrás: Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook

Íme, az elhagyatott iskola rövid története:

Pedig a falak története ennél is régebbre nyúlik vissza. Korábban szovjet laktanyaként működött, majd új funkciót kapott: iskolává alakították át. A kétezres évek elején sokak számára vonzó alternatíva volt, hiszen kis létszámú osztályokat, egyéni figyelmet és játékos tanulást kínált. Az intézményhez medence és egy különleges amfiteátrum is tartozott. A támogatások hiánya azonban végül 2007-ben a bezárásához vezetett. olvasható az urbex-fotós leírásában. Azóta csak az idő, a természet és a kíváncsi felfedezők járják a folyosóit.

Tegyünk egy sétát

A fotókon keresztül mintha mi magunk is belépnénk ebbe az elfeledett világba. Az egyik teremben rikító narancssárga falak fogadnak, a földön szanaszét hevernek a régi iratok, jegyzetek és könyvek maradványai – mintha csak tegnap zárták volna be sietve az ajtót, maguk mögött hagyva minden emléket. A másik felvételen zöldre festett falak között, törött ablakokon át árad be a fény, miközben a padlót vastagon borítja a lehullott vakolat és csempedarabok. A folyosókon még most is fel-felbukkan egy-egy szekrény, széttört bútor, a falakon kopott csempék, mintha makacsul őriznék az intézmény egykori rendjét.