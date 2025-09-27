szeptember 27., szombat

Az idő fogságában

2 órája

Elfeledett falak titkai – különös hangulatú urbex hely Fejér vármegyében

Címkék#fejér vármegye#urbex#intézmény#iskola#történet

2007 óta áll üresen egy különleges intézmény Fejér vármegyében, amelyet valaha diákok és tanárok töltöttek meg élettel. Az elhagyatott iskola egy régi szovjet laktanya falai között kapott otthont, és híres volt élménypedagógiájáról, kis osztályairól. Most urbex fotókon elevenedik meg újra a múltja.

Varga Zsófia
Elfeledett falak titkai – különös hangulatú urbex hely Fejér vármegyében

Urbex fotókon elevenedik meg a szovjet laktanyából lett iskola múltja

Forrás: Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook

Fotó: Varga Zoltán

Ha az ember letér a megszokott utakról, néha egészen különös világok tárulnak elé. Így van ez Fejér vármegyében is, ahol benőtt ösvények mögött egy elfeledett intézmény romjai mesélnek a múltról. Az épületkomplexum nem mindig volt ennyire csendes: egykor gyerekzsivajtól volt hangos, tanárok és diákok közösen fedezték fel az élménypedagógia örömeit, sőt az iskola híres volt a reformpedagógiai módszereiről. Lássuk, hogy néz ki a az elhagyatott iskola belülről. 

elhagyatott iskola
Elhagyatott iskola, ahova kísérteties csend költözött
Fotó: Varga Zoltán / Forrás: Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook

Íme, az elhagyatott iskola rövid története: 

Pedig a falak története ennél is régebbre nyúlik vissza. Korábban szovjet laktanyaként működött, majd új funkciót kapott: iskolává alakították át. A kétezres évek elején sokak számára vonzó alternatíva volt, hiszen kis létszámú osztályokat, egyéni figyelmet és játékos tanulást kínált. Az intézményhez medence és egy különleges amfiteátrum is tartozott. A támogatások hiánya azonban végül 2007-ben a bezárásához vezetett. olvasható az urbex-fotós leírásában. Azóta csak az idő, a természet és a kíváncsi felfedezők járják a folyosóit.

Tegyünk egy sétát

A fotókon keresztül mintha mi magunk is belépnénk ebbe az elfeledett világba. Az egyik teremben rikító narancssárga falak fogadnak, a földön szanaszét hevernek a régi iratok, jegyzetek és könyvek maradványai – mintha csak tegnap zárták volna be sietve az ajtót, maguk mögött hagyva minden emléket. A másik felvételen zöldre festett falak között, törött ablakokon át árad be a fény, miközben a padlót vastagon borítja a lehullott vakolat és csempedarabok. A folyosókon még most is fel-felbukkan egy-egy szekrény, széttört bútor, a falakon kopott csempék, mintha makacsul őriznék az intézmény egykori rendjét.

Elhagyatott iskola valahol Fejér vármegyében

Fotók: Varga Zoltán

A legkülönlegesebb látvány azonban kétségtelenül az elhagyott amfiteátrum. Kör alakban elrendezett kőlépcsői között már fák és bokrok törnek elő, a falakat graffitik színesítik. Itt valaha minden bizonnyal előadások, közösségi események zajlottak.  

Az ilyen helyek bejárása mindig különös érzést kelt. Az ember egyszerre érzi a pusztulás nyomát és a múlt élő emlékeit. Ez az elhagyatott iskola Fejér vármegyében nemcsak egy épület, hanem lenyomata egy korszaknak. 

Korábbi cikkeink segítségével meglátogathattak egy elhagyatott házat, elhagyatott tábort, elhagyatott bányát, elhagyatott gyermekotthont, régi kápolnát, elhagyott kenyérgyárat, elhagyatott kastélyt is:

 

