Szétmálló falak és porlepte naplók: így néz ki egy elhagyatott iskola belülről

Valahol Fejér vármegyében, egy alig ezer fős településen áll egy épület, amelyben egykor gyermekzsivaj töltötte meg a folyosókat. A négy tantermes iskola több mint húsz évvel ezelőtt zárta be kapuit – azóta a csend lett az úr, és lassan a természet, valamint az enyészet veszi birtokba a falakat. Egy urbex fotós belépett az elhagyatott iskola épületébe, hogy dokumentálja, mi maradt meg az egykori mindennapokból.

Az elhagyatott iskola, ahol a földgömb még mindig őrzi a tanórák emlékét

Forrás: A Felfedező

Elhagyatott iskola, ahol néma tantermek titkai megelevenednek

Ha megnézzük a képeket megelevenedik előttünk az iskola története. Az egyik fotón megsárgult osztálynapló hever az asztalon. A papír még őrzi az 1960-as évek tintanyomait, tanítók kézírását és a gyerekek emlékét, akik egykor itt ültek a padokban. Ez a napló több mint egyszerű dokumentum: a múló idő lenyomata, amely emlékeztet arra, hogy ezek a falak valaha életeket formáltak.

Egy másik kép egy tantermet mutat. A plafonról foszló vakolat, a hámló falak és a törött bútorok drámai kontrasztot alkotnak az ablakokon beáradó, meleg napfénnyel. A tanári asztalon még mindig ott pihen egy földgömb, mellette egy régi számítógép monitor – a múlt század közepének és végének szimbólumai találkoznak a por és a romok között. Mintha csak a gyerekek bármelyik pillanatban visszatérhetnének, hogy újra körbeállják a térképet, vagy bekapcsolják a gépet.