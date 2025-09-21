1 órája
Szétmálló falak és porlepte naplók: így néz ki egy elhagyatott iskola belülről
Időutazásra hív a múlt, ahol a megsárgult papírok és a málló falak mesélnek. Az elhagyatott iskola ma már csak emlékeket őriz, pedig valaha a közösség szíve volt.
Gyerekzsivajtól a csendig – több mint húsz éve üresen áll ez az iskola
Forrás: A Felfedező
Valahol Fejér vármegyében, egy alig ezer fős településen áll egy épület, amelyben egykor gyermekzsivaj töltötte meg a folyosókat. A négy tantermes iskola több mint húsz évvel ezelőtt zárta be kapuit – azóta a csend lett az úr, és lassan a természet, valamint az enyészet veszi birtokba a falakat. Egy urbex fotós belépett az elhagyatott iskola épületébe, hogy dokumentálja, mi maradt meg az egykori mindennapokból.
Elhagyatott iskola, ahol néma tantermek titkai megelevenednek
Ha megnézzük a képeket megelevenedik előttünk az iskola története. Az egyik fotón megsárgult osztálynapló hever az asztalon. A papír még őrzi az 1960-as évek tintanyomait, tanítók kézírását és a gyerekek emlékét, akik egykor itt ültek a padokban. Ez a napló több mint egyszerű dokumentum: a múló idő lenyomata, amely emlékeztet arra, hogy ezek a falak valaha életeket formáltak.
Egy másik kép egy tantermet mutat. A plafonról foszló vakolat, a hámló falak és a törött bútorok drámai kontrasztot alkotnak az ablakokon beáradó, meleg napfénnyel. A tanári asztalon még mindig ott pihen egy földgömb, mellette egy régi számítógép monitor – a múlt század közepének és végének szimbólumai találkoznak a por és a romok között. Mintha csak a gyerekek bármelyik pillanatban visszatérhetnének, hogy újra körbeállják a térképet, vagy bekapcsolják a gépet.
Elhagyatott iskola Fejér vármegyébenFotók: A Felfedező
A folyosó, amely valaha diákok százainak lépteitől visszhangzott, ma üresen és omladozva nyúlik végig az épületben. A falakon mállik a festék, az ajtók félig leszakadva állnak, a mosdókagyló fölött pedig pókhálók őrzik a feledés homályába merült mindennapokat. Mégis, mindezekben a képekben van valami különös szépség: az idő múlásának melankóliája, a feledésbe merülő múlt sejtelmes hangulata.
Ez az iskola nem csupán egy elhagyott épület, hanem a közösség egykori szíve lehetett. Egy hely, ahol generációk tanultak írni, olvasni, számolni – és ahol a gyermekkori barátságok szövődtek. Bár az élet elköltözött innen, a falak között még mindig ott zeng a múlt emléke.
