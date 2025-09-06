Narancssárga függönyök és Hüsi üdítő: így néz ki egy elhagyatott ház belülről

Az utcán sétálva első pillantásra senki sem hinné, hogy a sűrű növényzet mögött egy hajdan élettel teli otthon rejtőzik valahol Fejér vármegyében. A falak között azonban még most is ott maradt minden: tárgyak, emlékek, hétköznapok lenyomatai, melyeket megörökített egy urbex fotós. Olyan, mintha a ház tulajdonosa bármelyik pillanatban beléphetne az ajtón – pedig az idő vasfoga már régen rátelepedett minden sarokra. Most lássuk, milyen ez az elhagyatott ház belülről!

Mindent hátrahagyva: narancssárga függönyök és plüssfigurák az elhagyatott házban

Fotó: A Felfedező

Az elhagyatott ház, ahol a tárgyak mesélnek a múltról

Egyik szobában egy hatalmas, fa keretes, régi televízió áll az asztalon, ez egy Elektron 24 típusú tévé. Körülötte poros plüssfigurák, amelyek egykor talán egy gyermek kedvencei voltak. A falon mély repedések futnak végig, az ablaknál rikító narancs-barna függöny lóg, amely még őrzi a ’70-es évek hangulatát.

Egy élet nyomai

Fotó: A Felfedező

A Felfedező fotóin egy másik helyiségben egy megsárgult oklevél hever egy karosszékben: „Kiváló dolgozó” – olvasható rajta a tulajdonos neve mellett, dátum: 1973. november 7. Mellette levelek, papírok, mintha csak odatették volna, hogy később majd elrakják. A sarokban virágmintás kárpit, a földön szanaszét heverő ruhák – az idő megállt, a múlt azonban itt maradt.

Az elhagyatott ház polcain még ma is ott sorakoznak a befőttek

Fotó: A Felfedező

A kamra polcai roskadoznak az üvegek súlya alatt: befőttek, lekvárok, kompótok, melyek némelyikére gondosan ráírták, mi lapul bennük – például „barack 1980”. A további fotókon megtalálható a korszak ikonikus tárgya is: Diana sósborszesz üveg, és a régi csatos Hüsi üdítők palackjai. A plafonról a kampók ma is ott lógnak, ahová egykor szalonna és sonka került – a szorgalmas mindennapok bizonyítékai.