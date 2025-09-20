szeptember 20., szombat

Életveszélyes parkolás

4 órája

Egy hajszálon múlt a tragédia Dunaújvárosban

Címkék#gyalogos#Lilla köz#életveszélyes#személygépkocsi

Kedves olvasónk, Bak Tibor készített egy felvételt, amely jól mutatja, milyen veszélyekkel jár a szabálytalan parkolás a gyalogos-átkelőhelyek közelében. Az életveszélyes parkolás majdnem balesethez vezetett.

Duol.hu

Életveszélyes parkolás – csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia Dunaújvárosban. Egy autó közvetlenül a zebra előtt parkolt le, teljesen kitakarva a kilátást a gyalogosok és az autósok elől. A közelben óvoda és iskola is található, így gyerekek rendszeresen használják az átkelőt. Egy figyelmes sofőrnek köszönhető, hogy ezúttal nem történt baleset, de a felvétel jól mutatja, milyen súlyos következményei lehetnek a szabálytalan parkolásnak.

életveszélyes parkolás
A kékkek jelölt személyautó kitakarja a zebrára lépő gyalogost, így ez egy szabálytalan és életveszélyes parkolás

Egy szabálytalan és életveszélyes parkolás

A videón az látható, hogy a Lilla köznél található zebra előtt közvetlenül egy autó parkol, teljesen kitakarva a gyalogosok kilátását. A helyszín különösen érzékeny, hiszen a közelben óvoda és iskola is található, így rendszeresen haladnak át gyerekek a zebrán. Tibor, aki rutinosan és körültekintően közlekedik, időben lassított a zebra előtt — ennek köszönhető, hogy el tudta kerülni a bajt. Épp abban a pillanatban tűnt fel egy fiú, aki szabályosan, a kerékpárját tolva haladt át az átkelőn.

Bele sem merünk gondolni, mi történt volna, ha a sofőr nem figyel ilyen előrelátóan, vagy ha a gyermek kerékpárral átteker a zebrán: akár súlyos, vagy halálos baleset is bekövetkezhetett volna.

Mit mond erről Kiss Sándor, Dunaújváros egyik legrutinosabb KRESZ és járművezető-oktatója?

– A KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja egyértelműen kimondja:

Tilos megállni: kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül

Ez a szabály nemcsak a hosszabb idejű parkolásra, hanem a rövid megállásra is vonatkozik. Azért van rá szükség, hogy a gyalogosok – jelen esetben különösen a gyerekek – ne legyenek kitakarva, és a közeledő járművek vezetői időben észrevegyék őket.

Az autós javasata

Bak Tibor a Facebookon megosztott videójához az önkormányzat felé a következő üzenetet fogalmazta meg:

Tiszelt Önkori! Forgalom elől elzárt területet minden problémás járda elé, ahogy a nagyposta előtt is van. Sztem többet ér, mint a büntetés.

Egy autónyi hely a zebra előtt és máris belátható a terület

Most pedig lássuk az említett videót:

Korábbi cikkünkben azt a témát jártuk körbe, hogy milyen veszélyeket rejt, ha kerékpározás közben mobiltelefont használunk.

 

