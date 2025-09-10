szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítségnyújtás

3 órája

Számok, amik mögött életek és hősies tettek állnak!

Címkék#segítség#életek#mentő#hőség#rosszullét#összefogás

Az elmúlt nyári hónapban a hazai mentőszolgálat példátlan elkötelezettséget mutatott: a mentősök 116.707 beteget láttak el, több mint 4,4 millió kilométert tettek meg, hogy időben segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.

Duol.hu

A forró idő sem jelentett akadályt: 85 esetben a hőséghez köthető rosszulléthez hívták ki őket. 34 szülésnél voltak a szülő nők segítségére, 164 sikeres újraélesztést és életmentést hajtottak végre, és közel 54.000 embernek nyújtottak támogatást a 1830-as ügyeleti vonalon. Minden szám mögött valós életek állnak, és minden pillanatban bizonyították, mennyire létfontosságú a gyors, profi segítség – írta az Országos Mentőszolgálat.

életmentés
Életmentés minden pillanatban: a mentősök az augusztusi hónapban is rengeteg embernek nyújtottak segítséget.
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Életmentés minden nap egy kis törődéssel

A mentősök felhívják a figyelmet: bár a nyár véget ért, az őszi hónapokban is érdemes odafigyelnünk magunkra. Az időjárás változása próbára teheti immunrendszerünket, ezért javasolják a réteges öltözködést és a tudatos egészségmegőrzést.

Ez a sok szám csak az augusztusi hónapot mutatja – a mentősök áldozatos, folyamatos munkája pedig egész évben zajlik, minden nap életet mentve és segítséget nyújtva azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu