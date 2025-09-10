Számok, amik mögött életek és hősies tettek állnak!

A forró idő sem jelentett akadályt: 85 esetben a hőséghez köthető rosszulléthez hívták ki őket. 34 szülésnél voltak a szülő nők segítségére, 164 sikeres újraélesztést és életmentést hajtottak végre, és közel 54.000 embernek nyújtottak támogatást a 1830-as ügyeleti vonalon. Minden szám mögött valós életek állnak, és minden pillanatban bizonyították, mennyire létfontosságú a gyors, profi segítség – írta az Országos Mentőszolgálat.

Életmentés minden pillanatban: a mentősök az augusztusi hónapban is rengeteg embernek nyújtottak segítséget.

Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Életmentés minden nap egy kis törődéssel

A mentősök felhívják a figyelmet: bár a nyár véget ért, az őszi hónapokban is érdemes odafigyelnünk magunkra. Az időjárás változása próbára teheti immunrendszerünket, ezért javasolják a réteges öltözködést és a tudatos egészségmegőrzést.