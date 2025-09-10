2 órája
Számok, amik mögött életek és hősies tettek állnak!
Az elmúlt nyári hónapban a hazai mentőszolgálat példátlan elkötelezettséget mutatott: a mentősök 116.707 beteget láttak el, több mint 4,4 millió kilométert tettek meg, hogy időben segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.
A forró idő sem jelentett akadályt: 85 esetben a hőséghez köthető rosszulléthez hívták ki őket. 34 szülésnél voltak a szülő nők segítségére, 164 sikeres újraélesztést és életmentést hajtottak végre, és közel 54.000 embernek nyújtottak támogatást a 1830-as ügyeleti vonalon. Minden szám mögött valós életek állnak, és minden pillanatban bizonyították, mennyire létfontosságú a gyors, profi segítség – írta az Országos Mentőszolgálat.
Életmentés minden nap egy kis törődéssel
A mentősök felhívják a figyelmet: bár a nyár véget ért, az őszi hónapokban is érdemes odafigyelnünk magunkra. Az időjárás változása próbára teheti immunrendszerünket, ezért javasolják a réteges öltözködést és a tudatos egészségmegőrzést.
Ez a sok szám csak az augusztusi hónapot mutatja – a mentősök áldozatos, folyamatos munkája pedig egész évben zajlik, minden nap életet mentve és segítséget nyújtva azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.