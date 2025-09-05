szeptember 5., péntek

Rendőrség

29 perce

Vérző sebek, műtétek, mentőautó – a rollerezés sötét oldala

Az elektromos rollerek egyre elterjedtebbek a városi közlekedésben, ám népszerűségük komoly veszélyekkel is járhat – erre hívja fel a figyelmet a rendőrségi kampány.

Duol.hu

A feltételek nélküli, felelőtlen használat miatt jelentősen nőtt a rollerrel, elektromos rollerekkel elszenvedett balesetek száma az elmúlt időszakban, ezzel párhuzamosan szinte naponta kerülnek kórházba balesetet szenvedő gyerekek - írta hivatalos honlapján a rendőrség.

elektromos rollerek
Az elektromos rollerek kapcsán a közelmúltban fórumot tartottak Dunaújvárosban Fotó: Csapó Balázs

Az elektromos rollerek önmagukban nem veszélyesek, de...

A rendőrség szerint bár az elektromos roller önmagában nem veszélyes, a környezet ismeretének és a felhasználók felelősségének hiánya teszi azzá. 2024-ben már 367, idén az első öt hónapban pedig 176 rolleres balesetet regisztráltak, melyek a közúti balesetek 3–4%-át tették ki. Csak júliusban 28 gyermeket vittek a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos roller okozta sérüléssel: agyrázkódások, törött ujjak és alkar-, kéztörések, zúzódások szerepeltek a statisztikában, többször műtét vált szükségessé.

Dunaújváros önkormányzata fórumot szervezett (az önkormányzatot Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestere képviselte) a Városháza C-szárnyába, ahol a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Németh Miklós rendőr alezredes próbálta összefoglalni azt, hogyan is állunk elektromos roller téren. Erről bővebben itt olvashatnak.

A rendőrség ezért több pontban foglalt össze megelőzési ajánlásokat az elektromos rollerek biztonságos használatához:

  • Légy előrelátó és fókuszált – kerüld el, hogy a telefon vagy fülhallgató elvonja a figyelmed!
  • Tarts megfelelő sebességet, és fokozottan figyelj az útviszonyokra, kátyúkra.
  • Viselj világítást és fényvisszaverő ruházatot rossz látási viszonyok között!
  • Soha ne rollerezz alkohol hatása alatt!
  • Használd mindkét kezed, ne tarts közben tárgyakat!
  • Légy udvarias más közlekedőkkel – jelezd előre, ha előzni készülsz!
  • Válassz biztonságos útvonalat, kisebb forgalmú, kerékpársávos utcákat, ahol kényelmesebb a haladás.
