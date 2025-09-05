Vérző sebek, műtétek, mentőautó – a rollerezés sötét oldala

A feltételek nélküli, felelőtlen használat miatt jelentősen nőtt a rollerrel, elektromos rollerekkel elszenvedett balesetek száma az elmúlt időszakban, ezzel párhuzamosan szinte naponta kerülnek kórházba balesetet szenvedő gyerekek - írta hivatalos honlapján a rendőrség.

Az elektromos rollerek kapcsán a közelmúltban fórumot tartottak Dunaújvárosban Fotó: Csapó Balázs

Az elektromos rollerek önmagukban nem veszélyesek, de...

A rendőrség szerint bár az elektromos roller önmagában nem veszélyes, a környezet ismeretének és a felhasználók felelősségének hiánya teszi azzá. 2024-ben már 367, idén az első öt hónapban pedig 176 rolleres balesetet regisztráltak, melyek a közúti balesetek 3–4%-át tették ki. Csak júliusban 28 gyermeket vittek a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos roller okozta sérüléssel: agyrázkódások, törött ujjak és alkar-, kéztörések, zúzódások szerepeltek a statisztikában, többször műtét vált szükségessé.

Dunaújváros önkormányzata fórumot szervezett (az önkormányzatot Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestere képviselte) a Városháza C-szárnyába, ahol a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Németh Miklós rendőr alezredes próbálta összefoglalni azt, hogyan is állunk elektromos roller téren. Erről bővebben itt olvashatnak.

A rendőrség ezért több pontban foglalt össze megelőzési ajánlásokat az elektromos rollerek biztonságos használatához: