Több száz embernek mondanak fel a Dunaújváros közeli gyárban

Az elmúlt időszakban Dunaújvárosban és az országban a Dunaferr dolgozóinak elbocsátásáról szóltak a hírek. A vasmű korábbi munkavállalóit többféle módon próbálja segíteni az állam, hogy újra el tudjanak helyezkedni, állásbörze, vagy átképzések segítségével. A napokban a szomszédos Iváncsa került be a sajtóba azáltal, hogy az Index értesülései szerint több száz külföldi vendégmunkást küld az SK On akkugyár augusztus végétől. Az üzem legújabb gyártási projektje véget ért, az erre felvett kölcsönzött munkaerőre már nincs szükség, ezért lesznek elbocsátások.

Az elbocsátások a kölcsönzött munkaerőt érintik

Forrás: DH-archív/SK Innovation

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. A létszámlepítésről az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után döntöttek. Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója a portálnak így nyilatkozott:

A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad.

Elbocsátások: a kölcsönzött munkaerő dinamikus változása gyakori jelenség

Az elbocsátásról tájékoztatják az érintetteket, a szakszervezetet és a munkaerő-kölcsönző partnereiket is. A felek egyetértenek abban, hogy a kölcsönzött munkaerő létszámának dinamikus változása gyakori jelenség az iparágban, és megszokott, hogy a nagy gyárak, munkáltatók projektjeik alakulásához igazítva alakítják a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó igényüket.