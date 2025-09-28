Dr. Kecskés Borbála és az El Camino: Több mint 100 kilométer önismeret és kitartás

Mielőtt erre kitérnék, meg kell említenem, hogy dr. Kecskés Borbálára azért az előző válaszok is akár igazak lehetnének. Mindig is kereste, és ki is próbálta, hogy hol vannak a határai. Állandóan újat akar tudni, új dolgokat szeretne megismerni. Ennek igazolására a legkézenfekvőbb válasz a hivatása, hiszen infektológus és pszichológus szakember is egyaránt. Tehát az okok és okozatok keresése, így a betegségekkel és fertőzésekkel szembeni állandó küzdelem ugyanúgy jellemzi a munkáját, mint az emberek segítése és támogatása. Éppen ezért a legújabb kihívást, amit a maguk elé tűzött – hiszen férjével vágott neki a nagy útnak– sokak támogatására talált. Ahogy olvastuk a közösségi oldalra feltöltött napi posztjait rengetegen drukkoltunk nekik, hogy sikerüljön az El Camino próbatételét is véghez vinniük.

Dr. Kecskés Borbála a 105. kilométer után az oklevéllel a kezében az El Camino zarándoklat célállomásánál. Fotó: facebook/Kecskés Borbála

Amiről az El Camino szól

Visszatérve az okokra. Erről dr. Kecskés Borbála így beszél: – Félévvel ezelőtt a legjobb barátnőm eltervezte, hogy egy év múlva lefutja a félmaratont egy kisfiúért, Benjiért, aki egy különleges izombetegségben szenved. A gyógyítása komoly költséggel jár, és ha nem tudnak nála génterápiát végezni, akkor soha nem fog futni. Sajnos én sem tudok futni. Ráadásul hat hónappal ezelőtt a deformálódott lábujjam kificamodott, erről pedig a szakemberek azt mondták, hogy műtét nélkül hosszú távon biztos nem fogok járni. Voltak, akik segítettek tape-pel, mások talpbetéttel vagy masszázzsal... Akkor határoztam el, hogy kezelem magam. Lemondtam a műtétet, és gyalogolni kezdtem. Gyalogolni kezdtem magamért, a szeretteimért, Benjiert, és azért, hogy legyen lehetőségem egyszer majd futni is. És közben készültem a Caminora. Szólt ez a zarándoklat néhai férjem, dr. Baburin Alexander emlékéről is, akitől a 34 év házasságunk alatt sokat tanultam. Türelemmel, alázattal fordult a betegei felé, örömteljesen élte az életét, határozottan, fegyelmezetten ment végig az útján, hiszen tudta, hogy jó úton halad. Ő már befejezte az útját. Nekem folytatnom kell az utamat...



Felkészülés az útra

Az elhatározást azonnal tett követte. Néhány óra alatt megkereste azt az irodát, amelyik lebonyolította a szervezést, s neki állt felkészülni a több mint 100 kilométeres útnak. Volt, hogy éjszakai ügyeletéből gyalogolt haza Kulcsig egy rekkenő meleg nyári napon. Volt, hogy a hazai hegységekben mentek hegyről le, völgyről fel, hogy megfelelő kondícióban legyenek. Megfelelő cipőt is be kellett szereznie, hiszen egy ilyen nagy erőfeszítést csak megfelelő lábbelivel lehet végigcsinálni.