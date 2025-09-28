1 órája
Dr. Kecskés Borbála és az El Camino: Több mint 100 kilométer önismeret és kitartás
Miért vállalkozik valaki arra, hogy nekiálljon és végigjárja Európa egyik legnehezebb és legismertebb zarándokútját? A legtöbb résztvevő válasza a saját korlátok feszegetésére, önismeret keresésére vagy belső elcsendesedésre utal. De dr. Kecskés Borbála,a Szent Pantaleon Kórház Infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa egy teljesen más indokkal vágott neki az El Camino zarándokútnak.
Forrás: facebook/ Kecskés Borbála
Mielőtt erre kitérnék, meg kell említenem, hogy dr. Kecskés Borbálára azért az előző válaszok is akár igazak lehetnének. Mindig is kereste, és ki is próbálta, hogy hol vannak a határai. Állandóan újat akar tudni, új dolgokat szeretne megismerni. Ennek igazolására a legkézenfekvőbb válasz a hivatása, hiszen infektológus és pszichológus szakember is egyaránt. Tehát az okok és okozatok keresése, így a betegségekkel és fertőzésekkel szembeni állandó küzdelem ugyanúgy jellemzi a munkáját, mint az emberek segítése és támogatása. Éppen ezért a legújabb kihívást, amit a maguk elé tűzött – hiszen férjével vágott neki a nagy útnak– sokak támogatására talált. Ahogy olvastuk a közösségi oldalra feltöltött napi posztjait rengetegen drukkoltunk nekik, hogy sikerüljön az El Camino próbatételét is véghez vinniük.
Amiről az El Camino szól
Visszatérve az okokra. Erről dr. Kecskés Borbála így beszél: – Félévvel ezelőtt a legjobb barátnőm eltervezte, hogy egy év múlva lefutja a félmaratont egy kisfiúért, Benjiért, aki egy különleges izombetegségben szenved. A gyógyítása komoly költséggel jár, és ha nem tudnak nála génterápiát végezni, akkor soha nem fog futni. Sajnos én sem tudok futni. Ráadásul hat hónappal ezelőtt a deformálódott lábujjam kificamodott, erről pedig a szakemberek azt mondták, hogy műtét nélkül hosszú távon biztos nem fogok járni. Voltak, akik segítettek tape-pel, mások talpbetéttel vagy masszázzsal... Akkor határoztam el, hogy kezelem magam. Lemondtam a műtétet, és gyalogolni kezdtem. Gyalogolni kezdtem magamért, a szeretteimért, Benjiert, és azért, hogy legyen lehetőségem egyszer majd futni is. És közben készültem a Caminora. Szólt ez a zarándoklat néhai férjem, dr. Baburin Alexander emlékéről is, akitől a 34 év házasságunk alatt sokat tanultam. Türelemmel, alázattal fordult a betegei felé, örömteljesen élte az életét, határozottan, fegyelmezetten ment végig az útján, hiszen tudta, hogy jó úton halad. Ő már befejezte az útját. Nekem folytatnom kell az utamat...
Felkészülés az útra
Az elhatározást azonnal tett követte. Néhány óra alatt megkereste azt az irodát, amelyik lebonyolította a szervezést, s neki állt felkészülni a több mint 100 kilométeres útnak. Volt, hogy éjszakai ügyeletéből gyalogolt haza Kulcsig egy rekkenő meleg nyári napon. Volt, hogy a hazai hegységekben mentek hegyről le, völgyről fel, hogy megfelelő kondícióban legyenek. Megfelelő cipőt is be kellett szereznie, hiszen egy ilyen nagy erőfeszítést csak megfelelő lábbelivel lehet végigcsinálni.
– Nagyon jól haladtunk, de a zarándoklat alatt nem egyszer kellett mennünk, 20 vagy 26 kilométert, hanem minden nap. Ez volt a legnagyobb fizikai és lelki próbatétel. Mi ugyan csak a rövidített zarándoklaton voltunk, azonban akik egy hónapon keresztül csinálják mindezt végig, azoké minden tiszteletem.
Zarándok és a zarándoklat
Mesél az útról. Hogy mennyi különböző emberrel találkoztak. És arról is, hogy milyen kedvesen, segítőkészen állnak a zarándokok egymáshoz. Arról is, hogy milyen mélypontokon kellett túllendülniük, hogyan fárad a test és a lélek. Mutatja a zarándokútlevelét, ahol az elvégzett távolságot igazoló pecsétek sorakoznak. 100 kilométer megtétele az, ami után már jár az oklevét, amit a célnál, Santiago de Compostellánál vehettek át az útlevél bemutatását követően. Szóba kerülnek a kihívások, amiket az időjárás, a fáradtság vagy a terepviszonyok állítottak eléjük.
– El Camino Portuguese Vigoból Compostella de Santiagoig 105 km a távolság. Miről is szólt mindez? Megállni és újból menni. Megállni egy életszakaszban egy rövid időre, ki mennyit vállal be. Ezzel együtt elcsendesülni, átgondolni a múltat, a jelent, de közben lépésről lépésre haladni. Az úton találkoztunk különböző nemzetiségű, különböző korú emberekkel, sorsokkal. Mindenkit valami motivált erre a kihívásra. Sokan már végigjárták a Camino különböző útvonalait: Camino Francét, ami 780 km , Camino Inglés 120 km-es, Camino del Nortet 825 km, de Via de la Platától 1000 km-es a zarándoklat végső céljáig a távolság. Nekünk ez volt az első Camino, amelyben 5 nap alatt tettünk meg a 105 km-t. Miről is szól mindez? Talán arról, hogy mindenki halad, aki elkezdi az utat, ki könnyebben, ki nehezebben, ki lassabban, ki gyorsabban. És mindenki változik az út alatt fizikailag és lelkileg is egyaránt...
– A legtöbben magányosan indulnak neki ennek az útnak….
– Igen, nagyon sokan tették meg egyedül. De a társunkkal menni más. Ilyenkor nem csupán magáért felel az ember, hanem a másikra is oda kell figyelni. Nem csak a magunk, hanem a másik gondjait is figyelnünk kell. Hogyha megállna, ha fáj valamije, vagy ha egyszerűen csak elfáradt. Mi nagyon jól támogattuk akár a felkészülésben, akár az úton egymást.
– Mi lesz a következő kihívás?
– Nagyon megszerettük a gyaloglást, mindenképpen folytatni fogjuk, és lehet, hogy még futni is fogok....
Végezetül...
Egy bejegyzés dr. Kecskés Borbála közösségi oldaláról:
Köszönöm Mindenkinek aki lélekben velem, velünk volt a Caminon, segítette a felkészülésünket, vagy biztatást, elfogadást nyújtott még akkor is, ha sokszor nehéz megérteni, miért is vállalkozik valaki egy ekkora útra. Hálás vagyok mindenkinek, és a legfontosabb egészségesen érkeztünk haza ! Buen Camino!
Az El Camino de Santiago – Tények és érdekességek
- Több mint 30 hivatalos útvonal létezik
Bár a legnépszerűbb az úgynevezett Francia Út (Camino Francés), az El Camino de Santiago több mint 30 hivatalos útvonallal rendelkezik, amelyek közül a legelső a Camino Primitivo, melyet a 9. században indítottak el.
- A kagylóhéj szimbóluma
A zarándokok gyakran viselnek kagylóhéjat, amely nemcsak az út jelképéül szolgál, hanem praktikus célt is szolgál: a zarándokok a kagylóhéjat használták edényként, hogy vizet gyűjtsenek belőle.
- A Tejút és az El Camino kapcsolata
A középkori legenda szerint a Tejút a zarándokok porából keletkezett, akik az El Camino során vándoroltak. A spanyolok a Tejút elnevezésére is ezt a hagyományt követik: "El Camino de Santiago" néven ismert.