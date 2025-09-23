szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Egy kisfiú fegyelmezettsége akadályozta meg a tragédiát

Címkék#Dr Szabó József#Szüreti Bál és Felvonulás#Szabó Dzsoni#dunaújvárosi

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu

A kisfiú ügyessége mögött egy családi tragédia áll

Egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál, ahol egy szabálytalanul parkoló autó takarta ki a kilátást. A történet mögött azonban családi tragédia húzódik.

Tovább olvasok

Szabó Dzsoni jobbegyenese, és Gunnar Prokop kiütése (videóval)

Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Múlt hét csütörtökön a vendég dr. Szabó József „Szabó Dzsoni”, az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek. A beszélgetés első részét már közöltük, most jön a második.

Tovább olvasok

Szily Nóra: Én ugyanolyan hepehupásan élek, mint mindenki más

A Richter Egészségváros rendezvényén több előadást is hallhattunk. Szily Nóra az önismeret fontosságáról beszélt, képszerű, közvetlen stílusával hamar magával ragadta a hallgatóságot, akik érdeklődéssel követték gondolatait. De nem csak a mondanivalója kötötte le a figyelmet. A világoskék szettje ugyancsak figyelemre méltó volt.

Tovább olvasok

Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!

Tánc. Bor. Lóerő. – ez a hármas jelszó hatja majd át szeptemberben a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás hangulatát, ahol a falu apraja-nagyja és a környékbeli vendégek közösen ünnepelhetik a szüretet, a közösséget és a vidámságot. Az idei szüreti mulatság Kisapostagon a hagyományőrzés mellett látványos újdonságokkal és egész napos programkavalkáddal várja az érdeklődőket most szombaton.

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu