Egy kisfiú fegyelmezettsége akadályozta meg a tragédiát

A kisfiú ügyessége mögött egy családi tragédia áll

Egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál, ahol egy szabálytalanul parkoló autó takarta ki a kilátást. A történet mögött azonban családi tragédia húzódik.

Szabó Dzsoni jobbegyenese, és Gunnar Prokop kiütése (videóval)

Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Múlt hét csütörtökön a vendég dr. Szabó József „Szabó Dzsoni”, az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek. A beszélgetés első részét már közöltük, most jön a második.

Szily Nóra: Én ugyanolyan hepehupásan élek, mint mindenki más

A Richter Egészségváros rendezvényén több előadást is hallhattunk. Szily Nóra az önismeret fontosságáról beszélt, képszerű, közvetlen stílusával hamar magával ragadta a hallgatóságot, akik érdeklődéssel követték gondolatait. De nem csak a mondanivalója kötötte le a figyelmet. A világoskék szettje ugyancsak figyelemre méltó volt.

Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!

Tánc. Bor. Lóerő. – ez a hármas jelszó hatja majd át szeptemberben a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás hangulatát, ahol a falu apraja-nagyja és a környékbeli vendégek közösen ünnepelhetik a szüretet, a közösséget és a vidámságot. Az idei szüreti mulatság Kisapostagon a hagyományőrzés mellett látványos újdonságokkal és egész napos programkavalkáddal várja az érdeklődőket most szombaton.

