Egészégvárossá alakul Dunaújváros

Így vitték be az MR készüléket a dunaújvárosi kórház falai közé (videóval, képgalériával)

Dunaújvárosban újabb mérföldkőhöz érkezett a fejlesztés – MR készülék szállítása nem állt meg csak az épület előtti területen. Közel fél napba került, míg a kórház falai közé került az MR készülék.

Íme a tudnivalók, hogy mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba

Nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy viszonylag könnyen és viszonylag gyorsan,no és ingyen meg tudnak szabadulni feleslegessé vált holmijaiktól. Legyen az régi bútor, lomok, némely elektronikai hulladék, maradék csempe. Nem kell mást tenni, irány a hulladékudvar!

Több tucat ingyenes vizsgálat és színpadi programok egyetlen napon Dunaújvárosban

A Richter Egészségváros szeptember 20-ai, helyi rendezvénye kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, Pintér Tamás polgármester, valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a kórház auditóriumában szerda délelőtt.

Fotózz, pályázz, ragyogj! – országos versenyt hirdetett a Panoráma Fotó Egyesület

A tíz éve működő dunaújvárosi Panoráma Fotó Egyesület jubileumi évének egyik kiemelt eseménye az első ízben meghirdetett Panoráma Fotópályázat, amely országos szinten hívja versenyre a fotózás szerelmeseit. A fotópályázat felett a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) vállalt védnökséget, így biztosítva a szakmai színvonalat és a zsűrizés hitelességét.

