Lottóünnep

1 órája

Edda és Mobilmánia koncert lesz a városban! Itt vannak a részletek

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Hatoslottó#Edda

Óriási buli ígérkezik Fejér vármegyében, sőt Dunaújvárosban is. A A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását ünnepli egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal, ennek lesz részese többek között városunk is.

Duol.hu

Mint azt korábban megírtuk, több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől a Hatoslottó megújulásának apropóján. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap. A dunaujvárosi etap október 12-én lesz, fellép az Edda és a Mobilmánia. Helyszín: Alsó-Duna-Parti utca (Kocka), Dunaújváros, kezdés este 18:00.

