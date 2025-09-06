Edda és Mobilmánia koncert lesz a városban! Itt vannak a részletek

Mint azt korábban megírtuk, több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől a Hatoslottó megújulásának apropóján. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap. A dunaujvárosi etap október 12-én lesz, fellép az Edda és a Mobilmánia. Helyszín: Alsó-Duna-Parti utca (Kocka), Dunaújváros, kezdés este 18:00.