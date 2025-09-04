Dunaújvárost és Fejér vármegyét is érinti a kormány tízéves fejlesztési programja

Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban

A magyar kormány tíz évre előre tekintő fejlesztési csomagot hirdetett meg. A sok ezer milliárdos beruházási program több Dunaújvárost, illetve a térséget, Fejér vármegyét érintő tételt is tartalmaz.

Nagyon nagy szükség volt egy ilyen intézményre a városban, most megvalósult (videóval)

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megújult óvodai épülete: óvodafelújításról számolt be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Egy új korszak kezdődött a gimnázium életében (képgalériával)

Valószínűleg hallották azt az örömteli hírt, hogy a fenntartó megváltozása nyomán, Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lett Dunaföldvár szeretett, tradicionális tanintézményének az elnevezése 2025.09.01-től. Azaz, a görögkatolikus egyház fönntartása alá kerül, így biztosnak látszik a jövője. Ehhez kapcsolódóan az érintetteknek a megelőző napjaik is izgalmasan teltek.

