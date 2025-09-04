szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

19°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Dunaújvárost és Fejér vármegyét is érinti a kormány tízéves fejlesztési programja

Címkék#Fejér vármegye#térségi#hírek

Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.

Duol.hu
Dunaújvárost és Fejér vármegyét is érinti a kormány tízéves fejlesztési programja

Fotó: Shutterstock

Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban

A magyar kormány tíz évre előre tekintő fejlesztési csomagot hirdetett meg. A sok ezer milliárdos beruházási program több Dunaújvárost, illetve a térséget, Fejér vármegyét érintő tételt is tartalmaz.

TOVÁBB OLVASOK

Nagyon nagy szükség volt egy ilyen intézményre a városban, most megvalósult (videóval)

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megújult óvodai épülete: óvodafelújításról számolt be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

TOVÁBB OLVASOK

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

TOVÁBB OLVASOK

Egy új korszak kezdődött a gimnázium életében (képgalériával)

Valószínűleg hallották azt az örömteli hírt, hogy a fenntartó megváltozása nyomán, Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lett Dunaföldvár szeretett, tradicionális tanintézményének az elnevezése 2025.09.01-től. Azaz, a görögkatolikus egyház fönntartása alá kerül, így biztosnak látszik a jövője. Ehhez kapcsolódóan az érintetteknek a megelőző napjaik is izgalmasan teltek.

TOVÁBB OLVASOK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu