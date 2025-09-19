szeptember 19., péntek

Bankot robbantott a szőlő a dunaújvárosi piacon

Címkék#otelló#dunaújvárosi gyümölcspiac#szőlő#szilva#választék

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon pénteken délelőtt nagy forgalmat tapasztalhattunk. Ami szembeötlő volt, a szőlő átvette az uralmat.

Agárdy Csaba
Bankot robbantott a szőlő a dunaújvárosi piacon

Nagy volt a jövés-menés pénteken délelőtt a piacon

Fotó: Agárdy Csaba

Többször írtunk már arról, hogy az ősz a gyümölcsök szezonja. Ez látszódik a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is. Továbbra is vásárolhatunk dinnyét (sárgát is görögöt is), különböző barackokat, szilvákat, körtéket, almákat, déligyümölcsöket, de mindent visz a szőlő. 

dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac
Térmeg Lászlóné Sárbogárdról jár árulni - ezúttal szőlőt - a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra
Fotó: Agárdy Csaba

Nagy különbség a szőlők árai között a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon

Az árak eléggé szétszórtak, 800 forinttól egészen közel a 2000 forintig. Az 1000 forint alattiak magyar borszőlők, míg a legdrágábbak a török, görög, olasz importok. Hogy nem a fellegekbe beszélünk, egy kis felsorolásba kezdünk - a teljesség igénye nélkül -, amiből kiderül, hogy választék van bőven a piacon. Nos, nézzük, milyen fajták közül választhattunk: volt saszla, Pannónia kincse, pölöskei muskotály, moldova, szlanka, otelló, muskotályos, cserszegi fűszeres, guzol kara, viktória és suvenir is. Ennyi fajtából nyugodtan nekiállhatunk a hétvégén egy jó kis szőlőleveshez, például egy szőlőkrémleveshez, ami fahéjjal és mézzel készül.

Az ételhez be kell szereznünk 1 kg szőlőt, 1.5 l vízet, 2 evőkanál mézet (helyettesíthető cukorral vagy más édesítőszerrel), 0.5 kávéskanál fahéjat, 2 evőkanál lisztet, 2 dl 20 százalékos főzőtejszínt. Az elkészítése nem bonyolult társoldalunk, a mindmegette.hu szerint: 1 kg leszemezett szőlőt 1,5 liter vízben közepes lángon felteszünk főni. Nem sok idő - maximum 10 perc - alatt megreped a gyümölcs héja. Ekkor levesszük a tűzről, és botmixer segítségével összeturmixoljuk. A magok és a héj szépen leülnek az edény aljára. Egy edényben simára keverjük a tejszínt és a lisztet, majd erre rászűrjük az összeturmixolt szőlőlevet. 2 evőkanál mézzel, fél kávéskanál fahéjjal ízesítjük, és további 15 percig főzzük. Tálaláskor szőlőszemekkel, pirított mandulával kínáljuk akár hidegen, akár melegen. 

 

 

