Bankot robbantott a szőlő a dunaújvárosi piacon

Többször írtunk már arról, hogy az ősz a gyümölcsök szezonja. Ez látszódik a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is. Továbbra is vásárolhatunk dinnyét (sárgát is görögöt is), különböző barackokat, szilvákat, körtéket, almákat, déligyümölcsöket, de mindent visz a szőlő.

Térmeg Lászlóné Sárbogárdról jár árulni - ezúttal szőlőt - a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra

Fotó: Agárdy Csaba

Nagy különbség a szőlők árai között a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon

Az árak eléggé szétszórtak, 800 forinttól egészen közel a 2000 forintig. Az 1000 forint alattiak magyar borszőlők, míg a legdrágábbak a török, görög, olasz importok. Hogy nem a fellegekbe beszélünk, egy kis felsorolásba kezdünk - a teljesség igénye nélkül -, amiből kiderül, hogy választék van bőven a piacon. Nos, nézzük, milyen fajták közül választhattunk: volt saszla, Pannónia kincse, pölöskei muskotály, moldova, szlanka, otelló, muskotályos, cserszegi fűszeres, guzol kara, viktória és suvenir is. Ennyi fajtából nyugodtan nekiállhatunk a hétvégén egy jó kis szőlőleveshez, például egy szőlőkrémleveshez, ami fahéjjal és mézzel készül.