Így készült az új tanévre a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

Bár a diákok nyaranta pihennek, az iskolaépületeiben éppen ilyentájt van a munka dandárja, szépítgetések, felújítások, karbantartások folynak, hogy a becsöngetésre szebb, jobb, korszerűbb körülmények várják a diákokat. Így a többi között a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy és a Kereskedelmi iskolájának több tanterme tisztasági festésen esett át, így megújult környezetben indulhatott az új tanév. A Rudas iskola viharkár miatt szorult helyreállításra. A kisebb karbantartási munkák mindenhol az adott intézmény igényeihez igazodtak.

A Dunaferr tanműhelye már felszámolás alatt van, így a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumnak megoldást kellett találnia.

Íme az egyik új műhely a régi helyett

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikumában önálló fűtésrendszer kellett

A legnagyobb idei nyári projekt a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Vasmű téri épületét érintette. Mivel a fűtést eddig a nagyvállalat biztosította, a gyár felszámolása miatt elengedhetetlenné vált egy önálló gázfűtés kiépítése. A kivitelezési munkák tavasszal kezdődtek, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum célja pedig az volt, hogy az október közepi fűtési szezonra már saját rendszerrel működhessen az intézmény. Ez a beruházás hosszú távon biztosítja az iskola fenntartható működését.

Új tanműhelyek

A Dunaferr tulajdonában lévő tanműhely is árverésre került, ez új feladat elé állította a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumot. A diákok ágazati alapképzéséhez szükséges szakmai gyakorlat teljesítése érdekében a Centrum három tantermet alakított át korszerű gyakorlati helyszínné, ahol a diákok szakmai alapképzése zajlik. Modern infrastruktúra, új eszközpark várja a tanulókat.