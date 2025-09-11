Felrobbantották a TikTokot a dunaújvárosi tanárok, őket imádja mindenki +videó

A tanárok megmutatták, mi várt a tanulókra azon a napon. Volt matek- és angolóra, asztali alkalmazás- és mobilprogramozás, fűtésrendszerek, valamint keresztmetszet-számítás. Közben máshol créme brulée és palacsinta készült, előkerült a cukorfesték (kulőr), és szóba jöhetett katéterezés, gyantázás vagy akár felületdiagnosztika is. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum TikTok-videója rengeteg visszajelzést kapott.

Modern eszközök és változatos szakmák várják a tanulókat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum szakképzésében.

Forrás: Canva

Videó és kommentek: így látták a nézők a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum szakmáit

A kommentelők lelkesen írták, hogy szívesen visszaülnének a padba, nosztalgiával tekintenek vissza a tanulásra, és kiemelték, hogy mennyire kedvesek és lelkesek a dunaújvárosi tanárok. Többen leírták, hogy itt ismerték meg és kedvelték meg a matematika vagy az angol tantárgyakat, míg mások számára a szakács- és cukrászórák – például a crème brulée és palacsinta készítése – jelentenének különösen vonzó élményt. Továbbá dicsérték, hogy a tanulók milyen korszerű eszközöket használhatnak az órákon, ami még izgalmasabbá teszi a tanulást. A videóban bemutatott technikai és egészségügyi témák – például fűtésrendszerek, keresztmetszet-számítás, katéterezés, gyantázás és felületdiagnosztika – szintén felkeltették az érdeklődést, és a kommentekből egyértelműen látszik, hogy a megtekintők értékelték a szakmák sokszínűségét.