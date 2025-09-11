szeptember 11., csütörtök

Oktatás

1 órája

Felrobbantották a TikTokot a dunaújvárosi tanárok, őket imádja mindenki +videó

Címkék#szakma#videó#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#tantárgy#tanár#TikTok

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hivatalos TikTok-oldalán megmutatta, milyen sokszínű tud lenni egy nap Dunaújvárosban.

Duol.hu

A tanárok megmutatták, mi várt a tanulókra azon a napon. Volt matek- és angolóra, asztali alkalmazás- és mobilprogramozás, fűtésrendszerek, valamint keresztmetszet-számítás. Közben máshol créme brulée és palacsinta készült, előkerült a cukorfesték (kulőr), és szóba jöhetett katéterezés, gyantázás vagy akár felületdiagnosztika is. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum TikTok-videója rengeteg visszajelzést kapott.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Modern eszközök és változatos szakmák várják a tanulókat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum szakképzésében.
Forrás: Canva

Videó és kommentek: így látták a nézők a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum szakmáit

A kommentelők lelkesen írták, hogy szívesen visszaülnének a padba, nosztalgiával tekintenek vissza a tanulásra, és kiemelték, hogy mennyire kedvesek és lelkesek a dunaújvárosi tanárok. Többen leírták, hogy itt ismerték meg és kedvelték meg a matematika vagy az angol tantárgyakat, míg mások számára a szakács- és cukrászórák – például a crème brulée és palacsinta készítése – jelentenének különösen vonzó élményt. Továbbá dicsérték, hogy a tanulók milyen korszerű eszközöket használhatnak az órákon, ami még izgalmasabbá teszi a tanulást. A videóban bemutatott technikai és egészségügyi témák – például fűtésrendszerek, keresztmetszet-számítás, katéterezés, gyantázás és felületdiagnosztika – szintén felkeltették az érdeklődést, és a kommentekből egyértelműen látszik, hogy a megtekintők értékelték a szakmák sokszínűségét.

Összességében a visszajelzések azt mutatják, hogy a videó nagy érdeklődést váltott ki: a követők élvezték a különböző szakmák és tantárgyak bemutatását, és mindezt a tanárok kedvessége, lelkesedése tette igazán emlékezetessé.

@dunaujvarosiszc És Neked mit tanítottak ma?🤷‍♀️🤷📚💡#nekedbe #fyp #szakképzés #dunaujvarosiszc #nekedbelegyen @IKK @SzakMÁzz! @Dunaújvárosi SZC Keri @lorisuli_dujv @rudasrönk @Magyar András @Varga-Bajusz Veronika ♬ FUNNY - DJ VALENTE

 

